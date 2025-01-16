Los Angeles tarihinin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşıyor. Günlerce söndürülemeyen yangında can kayıpları yaşanırken bir çok ünlü de milyonluk malikanesini kaybetti. Ortalama bir evin değerinin 3 milyon doların üzerinde olduğu bölgede küle dönen malikaneler hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ünlü isimler evlerinin küle döndüğü görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken enkazda yanan bir Oscar Ödülü dikkat çekti.
ABD, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 25’i aşarken küle dönen milyonluk malikaneler maddi hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Bölgedeki ortalama bir evin değerinin 3 milyon doların üzerinde olduğu bilinirken, Paris Hilton, Billy Crystal, Tom Hanks, Ben Affleck ve Reese Witherspoon gibi birçok ünlü, evlerini yangınlar nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldı.
Milyonluk malikanelerini kaybeden ünlüler o anları tek tek paylaşırken İtalyan sinema sanatçısı Isabella Rosselini, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü dikkat çekti.
Enkazda yanan bir Oscar Ödülü'nü paylaşan sanatçı, fotoğrafı kardeşinin gönderdiğini söyleyerek, "Yangınlar nedeniyle tüm arkadaş ve meslektaşlarımı düşünmekten gözlerim yaşarıyor" ifadelerini kullandı.
Bella Hadid
Bella Hadid, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları sırasında çocukluğunun geçtiği evin yanışını sosyal medyadan böyle paylaştı.
Bella, yıkımın havadan çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı ve duvarların ve tavanların çöktüğünü, sadece birkaç yapının ayakta kaldığını gösterdi.
Los Angeles yangınında evini kaybeden ünlüler
7 Ocak'ta başlayan ve hızla yayılan yangında evleri zarar gören ve tahliye olmak zorunda olan ünlü isimler ise şu şekilde;
James Woods,
Eugine Levy
Diane Warren,
Maria Shriver
Leighton Meester ve Adam Brody,
Anna Faris,
Ricki Lake,
Cary Elwes,
Cameron Mathison,
Spencer Pratt,
Heidi Montag,
Kenan İmirzalıoğlu
2015 yılında Eşi Sinem Kobal ile birlikte Los Angeles'tan bir ev satın alan Kenan İmirzalıoğlu, işlerinin yoğunluğu sebebiyle gidemediği arkadaşlarının kullanımına açmıştı.
Serenay Sarıkaya
2018 yılında Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın alan Serenay Sarıkaya, söz konusu daire için 500 bin doları aşan bir ödeme gerçekleştirmişti.
Beren Saat ve Kenan Doğulu
Saat ve Doğulu’nun evlerinin bulunduğu sokakta yer alan diğer villaların da alevlere teslim olduğu öğrenildi.
Çiftin, felaketin ardından yangın bölgesindeki durumu yerinde incelemek için kısa süre içinde Amerika’ya gidecekleri öğrenildi.
Tolgahan Sayışman
2015 yılında Los Angeles Hermosa Beach’te 1 milyon 218 bin liraya ev alan ünlü oyuncu dönemin kuruna göre 430 bin dolar ödeme yapmıştı.
Turabi Çamkıran
Turabi'nin California eyaletindeki yatırımları küle döndü.
Çamkıran, California’daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı.
En az 25 kişi hayatını kaybetti
Bir haftadır evleri ve işyerlerini yakan yangınlar en az 25 kişinin ölümüne yol açtı.
Yaklaşık 30 kişi ise kayıp olarak bildirildi ve on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 12 binden fazla bina tahrip oldu.
Tarihin en pahalı yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti
Bu, ülke tarihinin “en pahalı yangınlarından” biri olarak kayıtlara geçti. Yangınlar, yaklaşık 163 kilometrekarelik bir alanı kül etti.
Cal Fire, Palisades yangınının yüzde 18, Eaton yangınının ise yüzde 35 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.
İşte dehşete düşüren o görüntüler...