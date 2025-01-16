Los Angeles tarihinin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşıyor. Günlerce söndürülemeyen yangında can kayıpları yaşanırken bir çok ünlü de milyonluk malikanesini kaybetti. Ortalama bir evin değerinin 3 milyon doların üzerinde olduğu bölgede küle dönen malikaneler hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ünlü isimler evlerinin küle döndüğü görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken enkazda yanan bir Oscar Ödülü dikkat çekti.

1 /21 ABD, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 25’i aşarken küle dönen milyonluk malikaneler maddi hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.





2 /21 Bölgedeki ortalama bir evin değerinin 3 milyon doların üzerinde olduğu bilinirken, Paris Hilton, Billy Crystal, Tom Hanks, Ben Affleck ve Reese Witherspoon gibi birçok ünlü, evlerini yangınlar nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldı.



3 /21 Milyonluk malikanelerini kaybeden ünlüler o anları tek tek paylaşırken İtalyan sinema sanatçısı Isabella Rosselini, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü dikkat çekti.



4 /21 Enkazda yanan bir Oscar Ödülü'nü paylaşan sanatçı, fotoğrafı kardeşinin gönderdiğini söyleyerek, "Yangınlar nedeniyle tüm arkadaş ve meslektaşlarımı düşünmekten gözlerim yaşarıyor" ifadelerini kullandı.



5 /21 Bella Hadid Bella Hadid, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları sırasında çocukluğunun geçtiği evin yanışını sosyal medyadan böyle paylaştı.

6 /21 Bella, yıkımın havadan çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı ve duvarların ve tavanların çöktüğünü, sadece birkaç yapının ayakta kaldığını gösterdi.



7 /21 Los Angeles yangınında evini kaybeden ünlüler 7 Ocak'ta başlayan ve hızla yayılan yangında evleri zarar gören ve tahliye olmak zorunda olan ünlü isimler ise şu şekilde; James Woods, Eugine Levy Diane Warren, Maria Shriver Leighton Meester ve Adam Brody, Anna Faris, Ricki Lake, Cary Elwes, Cameron Mathison, Spencer Pratt, Heidi Montag,







8 /21 Kenan İmirzalıoğlu 2015 yılında Eşi Sinem Kobal ile birlikte Los Angeles'tan bir ev satın alan Kenan İmirzalıoğlu, işlerinin yoğunluğu sebebiyle gidemediği arkadaşlarının kullanımına açmıştı.





9 /21 Serenay Sarıkaya 2018 yılında Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın alan Serenay Sarıkaya, söz konusu daire için 500 bin doları aşan bir ödeme gerçekleştirmişti.



10 /21 Beren Saat ve Kenan Doğulu Saat ve Doğulu’nun evlerinin bulunduğu sokakta yer alan diğer villaların da alevlere teslim olduğu öğrenildi.

11 /21 Çiftin, felaketin ardından yangın bölgesindeki durumu yerinde incelemek için kısa süre içinde Amerika’ya gidecekleri öğrenildi.





12 /21 Tolgahan Sayışman 2015 yılında Los Angeles Hermosa Beach’te 1 milyon 218 bin liraya ev alan ünlü oyuncu dönemin kuruna göre 430 bin dolar ödeme yapmıştı.













13 /21 Turabi Çamkıran Turabi'nin California eyaletindeki yatırımları küle döndü.



14 /21 Çamkıran, California’daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı.







15 /21 En az 25 kişi hayatını kaybetti Bir haftadır evleri ve işyerlerini yakan yangınlar en az 25 kişinin ölümüne yol açtı.





16 /21 Yaklaşık 30 kişi ise kayıp olarak bildirildi ve on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 12 binden fazla bina tahrip oldu.



17 /21 Tarihin en pahalı yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti Bu, ülke tarihinin “en pahalı yangınlarından” biri olarak kayıtlara geçti. Yangınlar, yaklaşık 163 kilometrekarelik bir alanı kül etti.



18 /21 Cal Fire, Palisades yangınının yüzde 18, Eaton yangınının ise yüzde 35 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.



19 /21 İşte dehşete düşüren o görüntüler...

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