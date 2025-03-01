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Zelenski'nin uçağı İngiltere'ye gidiyor: Avrupa liderleri Londra'da toplanacak

Zelenski'nin uçağı İngiltere'ye gidiyor: Avrupa liderleri Londra'da toplanacak

Semih Kara
Semih Kara
11:501/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te tartışan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin uçağı, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidiyor. Zelenski'nin, Pazar günü Londra'da yapılması planlanan Ukrayna Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Yarın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in davetiyle Londra'da Ukrayna Zirvesi gerçekleştirilecek.

Zirve'ye Avrupa ülkelerinden çok sayıda liderin katılması bekleniyor.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu Zirve'nin Avrupa'nın barışa yönelik bir çözüm için Ukrayna'nın egemenliğini ve güvenliğini güvence altına alan ortak ve kararlı desteğini ortaya koymayı hedeflediği kaydedildi.

Zirve'de Ukrayna’nın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla askeri yardımların artırılması ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının yoğunlaştırılması konularının ele alınacağı belirtildi.

Zirve'ye; Türkiye, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında olduğu pek çok ülkeden temsilcilerin yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın da davet edildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Trump ve Vance ile tartıştıktan sonra Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Açık kaynak verilerinden alınan bilgilere göre Zelenski'nin uçağı Londra'ya gidiyor.

Zelenski'nin, Londra'da düzenlenecek olan Ukrayna Zirvesi'ne katılabileceği belirtiliyor.

#Volodimir Zelenski
#Donald Trump
#Rusya-Ukrayna Savaşı
#Londra

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