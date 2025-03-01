Zelenski'nin uçağı İngiltere'ye gidiyor: Avrupa liderleri Londra'da toplanacak

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu Zirve'nin Avrupa'nın barışa yönelik bir çözüm için Ukrayna'nın egemenliğini ve güvenliğini güvence altına alan ortak ve kararlı desteğini ortaya koymayı hedeflediği kaydedildi.