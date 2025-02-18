ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 28 OLDU





Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 1,4 puanlık artış ile yüzde 28 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak kaydedildi.