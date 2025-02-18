Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişiye ulaştı. İşte TÜİK tarafından yayınlanan Türkiye İş Gücü istatistikleri.
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 2024'ün dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak kayıtlara geçti - İş gücüne katılma oranı bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 54,2 olarak belirlendi.
TÜİK, Ekim-Aralık 2024 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,1 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 22,5 olarak kaydedildi.
İSTİHDAMIN YÜZDE 57,8'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 86 bin kişi, sanayi sektöründe 82 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken hizmet sektöründe 36 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.
HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,8 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat artarak 42,8 saat olarak gerçekleşti.
ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 28 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 1,4 puanlık artış ile yüzde 28 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak kaydedildi.
Türkiye genelinde Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: