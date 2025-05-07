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Ne Citroen ne Hyundai: Zirvede 510 bin TL'lik o model var, işte otomatik vitesli en ucuz 15 otomobil

Ne Citroen ne Hyundai: Zirvede 510 bin TL'lik o model var, işte otomatik vitesli en ucuz 15 otomobil

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:227/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Otomobil piyasasında ibre sürekli değişiyor. Otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli araçlardan otomatik viteslere skala iyice genişledi. Son yıllarda usta şoförlerin dahi araçlarda vites tercihlerinin değişmesiyle birlikte manuel vitesler adeta tarih oluyor. Otomatik vitesin konforuna alışan sürücüler yeni tercihlerini hep bu yönde yapıyor. Fiyat olarak ise her bütçeye uygun otomatik vites otomobil bulunuyor. İşte 510 bin TL'den 2 milyona kadar en çok tercih edilen o otomobiller....

Otonom sürüş teknolojilerinin hızla gelişmesi ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte sürüş tercihleri de değişiyor.

Artık ustalık isteyen manuel vitesler yerine, konfor ve teknolojiyi bir araya getiren otomatik ve otonom araçlar öne çıkıyor.

Fiyat olarak ise her bütçeye uygun otomatik vites otomobil bulunuyor.

İşte 510 bin TL'den 2 milyona kadar en çok tercih edilen o otomobiller...

Cupra Born


1 milyon 925 bin TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG


1 milyon 919 bin TL

Alfa Romeo Junior Ibrida


1 milyon 889 bin TL

Ford Puma SUV, 1.0L Ecoboost 125PS, 7 ileri otomatik, benzin/ hibrit


1 milyon 765 bin 500 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna


1 milyon 714 bin 500 TL

Peugeot E-208 GT 100KW


1 milyon 632 bin TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS


1 milyon 625 bin TL

Seat İbiza 1.0 ECOTSI 115 PS DSG FR


1 milyon 620 bin TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG


1 milyon 549 bin 900 TL

Renault Evolution 1.0 TCE X-TRONİC 90 HP


1 milyon 419 bin TL

Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin, Otomatik


1 milyon 416 bin TL

MG4 Comfort


1 milyon 379 bin TL

Opel Corsa Elektrik


1 milyon 370 bin TL

Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT


1 milyon 160 bin TL

Fiat Topolino


510 bin 900 TL



#otomobil
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