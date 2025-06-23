Çocuklu ailelere indirim kampanyası ne zaman?

AJet'in bugün 14.00'te başlayan kampanyasında biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.