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AJet'ten çocuklu ailelere kampanya: Yüzde 30 indirimli uçak bileti

AJet'ten çocuklu ailelere kampanya: Yüzde 30 indirimli uçak bileti

16:3823/06/2025, Pazartesi
AA
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AJET, ailelerin çocuklarıyla avantajlı fiyatlarla tatil planı yapması için özel bir kampanya hazırladı. Çocuklu ailelere özel kampanyada; belirlenen yurt dışı hatlarındaki biletlerde çocuklara yüzde 30'a varan indirimler sağlandı. Peki, hangi tarihlerde geçerli olacak? AJET indirim kampanyasında hangi güzergahlar var? İşte detaylar.

AJet, bazı yurt dışı hatlarda çocuklu ailelere yüzde 30'a varan indirim yapılacağını duyurdu.

Çocuklu ailelere indirim kampanyası ne zaman?

AJet'in bugün 14.00'te başlayan kampanyasında biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

2-12 yaş arası ama 12 yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir.

Kampanyadaki ücretlere vergi ve harçlar dahil değil.

Kampanyanın geçerli olduğu güzergahlar

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran - 30 Eylül 2025 arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

AJet kampanyalı bilet nasıl alınır?

Basic biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak. Biletlemeler 23 Haziran- 30 Eylül tarihleri arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.


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