Akkuyu NGS'de yeni gelişme: 4'üncü güç ünitesinin ikinci katmanı kuruldu

"ÇALIŞMALAR TÜM TESİSLERDE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"





Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergey Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Akkuyu NGS sahasındaki çalışmalar tüm tesislerde kesintisiz bir şekilde yürütülüyor. 1'inci güç ünitesinde devreye alma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, diğer ünitelerde inşaat ve montaj çalışmaları devam ediyor. 4'üncü güç ünitesinde uzmanlarımız iç koruma kabının ikinci katmanının montajını başarıyla tamamladı. Koruma kabının montajı konusunda önemli bir deneyime sahip olduğumuz için yapının kaldırılması, taşınması ve yerleştirilmesi yalnızca birkaç saat sürdü. Bunun öncesinde, bölümleri tek bir güvenilir yapı halinde birleştirmek için özenli bir çalışma yapıldı. Şimdi inşaatçılar birinci ve ikinci katları birbirine güvenli bir şekilde bağlamak için dikiş kaynağı işlemi yapmaya hazırlanıyorlar. Aynı zamanda reaktör binasının iç duvarlarına beton döküyoruz” dedi.