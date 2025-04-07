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AKSUNGUR İHA: Milli motor, yerli mühimmat, tam isabet

AKSUNGUR İHA: Milli motor, yerli mühimmat, tam isabet

20:027/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milli motor ile test uçuşunu gerçekleştiren AKSUNGUR, ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabetle vurdu.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsansız hava aracımız AKSUNGUR göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya imza attı. 



MİLLİ MOTOR İLE TEST UÇUŞU


Milli motor ile test uçuşunu gerçekleştiren AKSUNGUR'un ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurduğunu kaydeden Demiroğlu, "Bu başarı, milli savunma sanayimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor." ifadesini kullandı.

İlk saha görevine 2021'in ikinci çeyreğinde başlayan AKSUNGUR, Ekim 2021'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.


AKSUNGUR, geçen sürede yurt içinde ve dışında farklı kullanıcıların hizmetine sunuldu, çeşitli faydalı yüklerle yeni yeteneklerle donatıldı.

#AKSUNGUR
#TUSAŞ
#LGK81 ve LGK82 mühimmatları
#Aselsan
#İnsansız Hava Aracı İHA

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