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Altın durdurulamıyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum

Altın durdurulamıyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum

11:201/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Altın fiyatları rekor kırıyor! Donald Trump'ın tarifeleri altın fiyatlarını hızla yükseltiyor. ONS altın ne kadar? İşte gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar ve altın piyasasındaki son gelişmeler.

Donald Trump'ın yeni tarifeleri, küresel ticaret savaşını tetikleyebileceği endişeleriyle altın fiyatlarını uçurdu.


ONS altın, dün bir rekor daha kırarak yatırımcıları şaşkına çevirdi. ABD borsaları değer kaybederken, altın fiyatları tarih yazmaya devam ediyor.


 Bugün de ONS altın, 3.161 dolardan işlem görerek rekor seviyeye yükseldi.


ONS altın yılbaşından beri yüzde 20 yükseldi


Yeni tarifeler ve ticaret gerilimlerinin etkisiyle, ONS altın yılbaşından bu yana yüzde 20 oranında bir artış gösterdi. Küresel ekonomideki belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi.

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?


Gram altın: 3 bin 835 TL


Çeyrek altın: 6 bin 317 TL


Yarım altın: 12 bin 634 TL


Cumhuriyet altını: 25 bin 140 TL


Güncel fiyatlarla birlikte altın, yatırımcılar için adeta bir değer koruma aracı haline gelmiş durumda.


Güvenli Liman Altın


Altın, küresel ticaret gerilimlerinin arttığı bu dönemde güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, altının bu yükselişinin devam edebileceğini öngörüyor.

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