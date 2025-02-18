Altın fiyatları için rekor tahmin: Dev banka tarih verip 'alın' diyerek açık açık ilan etti

Altın fiyatları hızla yükselirken yatırımcıların gözü dünya devlerinin tahminlerine çevrildi. 'Altın fiyatları ne kadar olacak, düşecek mi çıkacak mı?' sorusu gündemi meşgul ederken Goldman Sachs, merkez bankalarının altına olan talebinin devam ettiğini belirterek, 2025 yıl sonu altın fiyatı tahminini yükseltti. Banka, önceki tahmini olan 2 bin 890 doları revize ederek, ons başına 3 bin 100 dolara çıkardı. Peki güncel gram, altın, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Şubat güncel altın fiyatları...

1 /14 Altın fiyatları küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle hareketliliğini sürdürüyor.



2 /14 Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 900 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 454 bin lira oldu.

3 /14 Piyasada hareketlilik devam ederken yatırımcılar gözünü altın fiyatlarına dikti.

4 /14 Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Banka devi Goldman Sachs, altın alımına devam edilmesini tavsiye edere 'Merkez bankalarından gelen yapısal talebin artmasının, fon oranlarının düşmesiyle ETF varlıklarında kademeli bir artışla birlikte altın fiyatlarını yılsonundan önce yüzde 9 artıracağını' tahmin etti.

5 /14 Dev bankadan yeni tahmin

Goldman Sachs, merkez bankası talebindeki büyümenin devam etmesi nedeniyle 2025 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 890 dolardan 3 bin 100 dolara yükseltti.

6 /14 Bununla birlikte, gümrük tarifesi endişeleri de dahil olmak üzere politika belirsizliklerinin yüksek kalması halinde Goldman Sachs, uzun süredir devam eden spekülatif pozisyonlar nedeniyle altının yılsonuna kadar ons başına 3 bin 300 dolara yükselebileceğini vurguladı.

7 /14 Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 18 Şubat altın fiyatları...



8 /14 Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 3 bin 389 TL

9 /14 Çeyrek altın satış fiyatı: 5 bin 542 TL



10 /14 Yarım altın satış fiyatı: 11 bin 085 TL



11 /14 Tam altın satış fiyatı: 22 bin 685 TL



12 /14 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22 bin 102 TL



13 /14 Gremse altın satış fiyatı: 56 bin 595 TL

