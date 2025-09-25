Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Analist İslam Memiş "Altın alınır mı, satılır mı?" sorularına yanıt vererek, altın fiyatları için yeni tahminlerini de açıkladı. Altın ve para piyasaları analisti İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde yatırımcılara "Altın almak için uygun zaman değil, ancak nakite ihtiyaç duyanlar için bozdurmak mantıklı olabilir" derken "Ons altın tarafında yine düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için bu seviyelerden altın almam. Ve bu hafta altın almak benim nazarımda uygun değil" ifadelerini kullandı.