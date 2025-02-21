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Altın fiyatları yerinde durmuyor: Son 50 günde yüzde 15 arttı işte gram ve çeyrekte son rakamlar...

Altın fiyatları yerinde durmuyor: Son 50 günde yüzde 15 arttı işte gram ve çeyrekte son rakamlar...

09:4021/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Dün, 2 bin 947 dolara yükselerek tarihi zirvesine ulaşan ons altın bugün 2 bin 940 dolar civarında işlem görüyor. İç piyasada gram altın son 50 günde yüzde 15 artış sağlarken analistler, ons altının 3 bin dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor. İşte son dakika güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatları...

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor.


Gram ve çeyrek altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Dün gram altın 3 bin 440 TL ile rekor kırarken, çeyrek altın ise 5 bin 650 TL seviyesini gördü.

Uzmanlar, ons altında yüzde 2'lik bir yükseliş yaşanması halinde 3 bin dolar sınırının aşılabileceğini belirtiyor.


İşte 21 Şubat güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları;


Gram altın satış fiyatı: 3 bin 431,11 TL


Çeyrek altın satış fiyatı: 5 bin 782,83 TL


Yarım altın satış fiyatı: 11 bin 623,00 TL


Tam altın satış fiyatı: 23 bin 004,48 TL


Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23 bin 790,70 TL


Gremse altın satış fiyatı: 57 bin 705,54 TL


Ons altın satış fiyatı: 2 bin 930,03 dolar

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