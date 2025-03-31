Altın fiyatları uçuşa geçti! Donald Trump’ın küresel ticaret ve enflasyon üzerindeki etkileri, altının güvenli liman olma rolünü pekiştirmeye devam ediyor. 31 Mart 2025 itibarıyla ons altın 3.155 doları aşarak tarihi bir zirveye ulaştı. İşte yatırımcılar için güvenli liman olan gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

1 /9 Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor. Ons altın satış fiyatı: 3 bin 155 doları aşarak yeni rekorunu sergiledi.



2 /9 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum.



3 /9 Gram altın satış fiyatı: 3 bin 805 TL



4 /9 Çeyrek altın satış fiyatı: 6 bin 325,00 TL



5 /9 Yarım altın satış fiyatı: 12 bin 649,00 TL



6 /9 Tam altın satış fiyatı: 24 bin 778,12 TL



7 /9 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 25 bin194,00 TL



8 /9 Gremse altın satış fiyatı: 62 bin116,56 TL

