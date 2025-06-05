Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerde halk sağlığını hiçe sayan firmaları ifşa etti. Yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı. Denetimlerde, peynirden sucuğa, zeytinyağından baharata kadar birçok sahte ürün tespit edildi. Aralarında ünlü markaların da olduğu listedeki ürünler dikkat çekti. İşte, sağlığı tehdit eden gıda ve markalar.

1 /9 Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'ın listesini hemen hemen her gün güncelleyerek vatandaşı gıda sahtekârlarına karşı uyarıyor.

2 /9 Peynir, sucuk, zeytinyağı... Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde; Peynir, sucuk, kaşar, zeytinyağı, kıyma ve süzme bal gibi temel ürünlerde hileli üretim yapıldığı ortaya çıktı.

3 /9 Tuğba Kuruyemiş'in sumağında, gıda boyası çıktı. Daloğlu Baharat'ın pul biberinde ve Serdinel Baharat'ın pul biberinde de boya ve nişasta çıktı.

4 /9 Başaran Etli Gıda ve Börek Salonu'nda satılan lahmacunun harcında ise tek tırnaklı ete rastlandı. Kayseri'deki Yeni Danacı markasına ait sucuktan ise deri dokusu, sakatat ve gıda boyasına ulaşıldı.

5 /9 İstanbul Eyüpsultan'da faaliyet gösteren Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin harcında kanatlı ve sakatat etinin tespit edildiği açıklandı.

6 /9 Bakanlık, sağlığa zararlı ve hileli ürün satan firmaları tek tek açıkladı. İşte 4 Haziran 2025 tarihindeki taklit ve tağşiş gıdalar listesi...

7 /9 Vatandaşların Alo 174 hattına yaptığı ihbarların dikkatle incelendiği belirtildi.

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