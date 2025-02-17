Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Zam geldi mi? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapılacağını duyurmasının ardından milyonlarca kişi yeni emekli bayram ikramiyesi ücretini aratır oldu. Peki emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatırılacak? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

1 /9 Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi yeniden gündem oldu. Milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyelerine çevrildi.



2 /9 Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi bekleniyor.

3 /9 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında %50 artırılarak 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilmişti.





4 /9 Yeni (2025) emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli değil fakat 21 Şubat günü Giresun'da düzenlenecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda görüşülecek.

5 /9 Yüzde 50 artış yapılması durumunda

Emekli bayram ikramiyelerine geçtiğimiz yıl gibi yüzde 50 zam yapılması halinde, ikramiye tutarı 4 bin 500 TL'ye yükselecek.



6 /9 Yüzde 40 zam yapılması durumunda

Bayram ikramiyelerinin yüzde 40 artması durumunda 4 bin 200 TL olacak

7 /9 Yüzde 30 zam yapılması durumunda

Yüzde 30 artması halinde ise 3 bin 900 TL olarak hak sahiplerine verilecek.

8 /9 Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatırılacak?

Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart'a denk geliyor, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak. Bayram ikramiyeleri ise belirtilen tarihlerden yaklaşık olarak bir hafta önce hesaplara yatırılıyor.

