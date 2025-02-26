Başvuru detayları açıklandı: TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire satışı ödeme şartları netleşti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, Trabzon ve Aydın başta olmak üzere birçok şehirde 2+1 ve 3+1 konutları satışa sunmaya devam ediyor. Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulan konutlar, uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle dar gelirli vatandaşlara da hitap ediyor. TOKİ, geçtiğimiz günlerde yeni bir konut projesini duyurarak, 2+1 ve 3+1 daireler için başvuruların başladığını açıkladı. Satışa sunulan konutların detayları, başvuru şartları ve kura takvimi merak konusu olurken, vatandaşlar süreci yakından takip ediyor. Peki, TOKİ konut başvuruları nasıl yapılır? Hangi illerde satışlar var? İşte detaylar…



