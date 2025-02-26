Başvuru detayları açıklandı: TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire satışı ödeme şartları netleşti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), farklı şehirlerde dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni konut projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan yeni konut projeleri için başvurular alınmaya başlandı. Kuralı satış yöntemiyle sunulan konutlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. TOKİ'nin yeni proje kapsamında satışa sunduğu konutların başvuru süreci ve ödeme şartları hakkında detaylar merak edilirken, başvuruların nasıl yapılacağı ve kura tarihleri de gündemde. Peki, TOKİ konut başvuruları nasıl yapılacak? Hangi illerde konut satışı var? İşte detaylar…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, Trabzon ve Aydın başta olmak üzere birçok şehirde 2+1 ve 3+1 konutları satışa sunmaya devam ediyor. Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulan konutlar, uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle dar gelirli vatandaşlara da hitap ediyor. TOKİ, geçtiğimiz günlerde yeni bir konut projesini duyurarak, 2+1 ve 3+1 daireler için başvuruların başladığını açıkladı. Satışa sunulan konutların detayları, başvuru şartları ve kura takvimi merak konusu olurken, vatandaşlar süreci yakından takip ediyor. Peki, TOKİ konut başvuruları nasıl yapılır? Hangi illerde satışlar var? İşte detaylar…
TOKİ'DEN 2+1 VE 3+1 DAİRE FIRSATI
TOKİ, Aydın Nazilli Aydoğdu Mahallesi 139 Konut Projesi kapsamında üretilen 8 adet konutun satışa çıkartılacağını resmen açıklamıştı.
Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak daireler için başvuru tarihleri, 24 Şubat 2025 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2025 olarak açıklandı.
Başvuru bedeli 10.000 TL olarak belirtildi ve başvuru yapılacak banka şubesi T. Halk Bankası A.Ş.'nin Aydın ili Şubeleri olarak duyuruldu. Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabileceği ancak son tarihin 27 Şubat 2025 olduğu belirtildi.
Kura tarihi 06 Mart 2025 olarak açıklanırken, sözleşme imzalanacak banka şubesi T. Halk Bankası A.Ş. Aydın Nazilli Şubesi olarak açıklandı. Asil hak sahipleri başvuru tarihleri 17 Mart - 21 Mart 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 02 Nisan - 04 Nisan 2025.
AYDIN İLİNDE SATILACAK KONUT LİSTESİ
TOKİ, Aydın ilinde 3+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 8 adet konutun satışa çıkartılacağını duyurdu. Daire listesi ise şu şekilde;
BAŞVURU ŞARTLARI
TOKİ tarafından satılacak daireler için bazı başvuru koşulları bulunuyor.
- Nazilli ilçesinde başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak kaydı ile ikamet edenlerin ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olan kişilerin başvuruda bulunabilecekleri açıklandı.
- Başvuruların konut tipine göre kabul edileceği ve konut alıcı adaylarının kura ile belirleneceği açıklandı.
- TOKİ tarafından satılacak dairelere başvuru yapacak kişilerde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartlarının aranacağı belirtildi.