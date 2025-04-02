Binlerce kişinin emekliliği iptal edildi





İncelemelerde öne çıkan bir diğer detay ise sigorta kaydı yapılan iş yerlerinin önemli bir kısmının ya boş arsalarda gösterildiği ya da çok önce kapanmış işletmelerin adreslerinin kullanıldığı oldu. Bu sahte kayıtlar üzerinden prim ödenmiş gibi gösterilen kişilerin emeklilikleri, kurum tarafından iptal edildi.