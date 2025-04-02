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Binlerce kişinin emekliliği iptal edildi: SGK evlere mektup gönderdi, ödenen maaşları faiziyle geri istiyor

Binlerce kişinin emekliliği iptal edildi: SGK evlere mektup gönderdi, ödenen maaşları faiziyle geri istiyor

11:342/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık yoluyla haksız emeklilik hakkı elde eden kişilere yönelik geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemeyle sahte iş yerleri üzerinden prim ödeyerek haksız emeklilik kazananların emeklilikleri iptal edilecek ve ödenen maaşlar ise faiziyle geri istenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sahte sigortalılık yoluyla emekli olanlara yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı.


Yapılan incelemede özellikle sahte iş yerleri üzerinden prim ödeyerek emekli olanlar tek tek tespit edilirken, bu kişilerin emeklilikleri iptal ediliyor ve ödenen maaşlar yasal faiziyle birlikte geri talep ediliyor.

Kimler denetim kapsamında?


SGK’nın titizlikle yürüttüğü denetimler, yalnızca Türkiye’deki başvuruları değil, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da kapsıyor. 

Özellikle Avrupa’da ikamet eden bazı vatandaşların, aynı dönemde Türkiye’de aktif sigortalı olarak gösterilerek emeklilik hakkı kazandıkları tespit edildi. Bu kişilerin emeklilikleri iptal edilirken, bugüne kadar ödenen maaşların iadesi için de yasal süreç başlatıldı.

Tüm emeklilik işlemlerinin geçersiz sayılacak


Ekonomim'in haberine göre, SGK, sahte sigortalılık işlemleriyle ilgili 2021 yılında başlattığı araştırma sürecini tamamladı. Son üç yıl içerisinde yapılan analizlerde, birçok iş yerinin gerçekte faaliyet göstermediği, sahte sigorta kayıtlarıyla vatandaşlara emeklilik hakkı tanındığı belirlendi. SGK, bu kayıtların “sahte hizmet kazandırılması” kapsamında değerlendirildiğini ve tüm emeklilik işlemlerinin geçersiz sayıldığını açıkladı.


Binlerce kişinin emekliliği iptal edildi


İncelemelerde öne çıkan bir diğer detay ise sigorta kaydı yapılan iş yerlerinin önemli bir kısmının ya boş arsalarda gösterildiği ya da çok önce kapanmış işletmelerin adreslerinin kullanıldığı oldu. Bu sahte kayıtlar üzerinden prim ödenmiş gibi gösterilen kişilerin emeklilikleri, kurum tarafından iptal edildi.

Emekliliği iptal edilen ne yapılmalı?


SGK tarafından emeklilik hakkı iptal edilen kişilere, ilk etapta itiraz dilekçesi sunma hakkı tanınıyor. Bu sürecin ardından maaş kesintisi ve geri ödeme talebiyle karşı karşıya kalanların, doğrudan ilgili SGK müdürlükleriyle görüşerek çözüm aramaları öneriliyor.

Sonuç alınamaması halinde, SGK ve iş hukuku alanında uzman bir avukata başvurulması tavsiye ediliyor.

SGK ödenen maaşları faiziyle geri isteyecek


Yetkililer, yapılan denetimler sonucunda sigortalının kusurunun tespit edilmesi halinde sadece maaş kesintisi değil, ödenmiş tüm maaşların faiziyle birlikte geri isteneceğini ifade ediyor. 

Bu nedenle, vatandaşlara sahte sigorta işlemlerinden uzak durmaları ve yalnızca yasal yollarla emeklilik başvurusu yapmaları yönünde uyarıda bulunuluyor.

#SGK
#emeklilik
#maaş
#iptal

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