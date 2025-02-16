Bakıcı desteği için gereken şartlar neler?





Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),

Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),

Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,

Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,

SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yarı zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar)

Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

Her anne sadece 1 çocuğu için destek ödemesi alabilir.

Tam zamanlı çalışanlar için her ay 30 gün, yarı zamanlı çalışanlar için her ay en az 10 gün SGK’ya prim bildirimi yapılması gerekmektedir.

İş arama sürecinde de projeye ön kayıt için başvurabilirsiniz.

Çocuğunuza bakıcınızın evinde de baktırabilirsiniz.