Çalışan annelere destek tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından, başlatılan EDUCARE II Projesi devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nde (EDUCARE II) destek tutarını 325 avrodan 510 avroya yükseltti. Peki, bakıcı desteği kimlere verilecek? Çalışan annelere bakıcı desteğinin şartları neler? İşte tüm detaylar...
SGK tarafından, küçük çocuğu olan kadınların iş yaşamından kopmaması ve çocuk bakıcılığının eğitimli kişilerce yaptırılması hedefiyle başlatılan EDUCARE II Projesi devam ediyor.
Bakıcı desteği kimlere verilecek?
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede, aylık destek tutarı 325 avrodan 510 avroya yükseltildi.
Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon avro olan projeyle her ay 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor.
Nasıl başvuru yapılacak?
Yarı zamanlı çalışan annelerin de yararlanabildiği projeye başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
"Projelerimiz başarılı bir biçimde sürüyor"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, daha güçlü Türkiye için kayıtlı istihdamın artırılmasının önemine dikkati çekerek, bu kapsamda kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.
Kadınların kayıtlı olarak istihdamda kalmasını ve istihdama katılmalarını sağlama hedefleri kapsamında hayata geçirdikleri birçok projenin başarılı bir biçimde sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında. EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz."
Çalışan anne desteğinden kimler faydalanabilecek?
Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-36 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.
Bakıcı desteği için gereken şartlar neler?
Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,
Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),
Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,
En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),
Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,
Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,
SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,
Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yarı zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar)
Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.
Her anne sadece 1 çocuğu için destek ödemesi alabilir.
Tam zamanlı çalışanlar için her ay 30 gün, yarı zamanlı çalışanlar için her ay en az 10 gün SGK’ya prim bildirimi yapılması gerekmektedir.
İş arama sürecinde de projeye ön kayıt için başvurabilirsiniz.
Çocuğunuza bakıcınızın evinde de baktırabilirsiniz.
Bakıcının taşıması gereken şartlar neler?
5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışan kadın olması,
18 yaşını doldurmuş olması,
Anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması,
Türkiye’de çalışma izni belgesine sahip olması (yabancı uyruklular için),
Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),
Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,
0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan (en az 80 saatlik), MEB, İŞKUR, MYK veya üniversite onaylı sertifika ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden diploma sahibi olması.
Bakıcı, çocuğa kendi evinde de bakabilir.