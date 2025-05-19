Altın fiyatları haftaya yukarı yönlü hareketle başladı. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, yeni haftaya güçlü bir toparlanma ile giriş yaptı. Saat 10.00 itibarıyla gram altın yüzde 0,7 primle 4.025 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.760 TL, cumhuriyet altını ise 26.950 TL seviyelerinde el değiştiriyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 3.227 dolara yükseldi. Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi ve ABD-Çin gerilimine yönelik belirsizlikler yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Uzmanlara göre, kısa vadede fiyatlarda yukarı yönlü hareket devam edebilir.
Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yatırımcıların odağında. Cuma günü ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, haftanın ilk işlem gününde toparlanarak yeniden 4 bin liranın üzerine çıktı.
Saat 10.00 itibarıyla gram altın yüzde 0,7 primle 4.025 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.760 liradan, cumhuriyet altını ise 26.950 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da yüzde 0,8'lik yükselişle 3.227 dolar seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre piyasadaki bu toparlanmada küresel ekonomik gelişmeler etkili oluyor.
Moody’s kararı ve ABD-Çin ilişkileri piyasayı etkiledi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürmesi, piyasalar üzerinde belirleyici etki yarattı. Not indirimiyle birlikte risk algısı artarken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.
Ayrıca, ABD ile Çin arasında tarifelerin 90 günlüğüne düşürülmesi yönünde sağlanan anlaşma, kısa vadeli stresi azaltsa da uzun vadeli endişeler hala masada. Uzmanlar, bu belirsizliklerin altına olan talebi artırdığını ifade ediyor.
ABD’de tüketici güveni dip seviyede
Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi art arda beşinci ayında da düşüş göstererek mayısta 50,8’e geriledi.
Bu seviye, Haziran 2022'den bu yana en düşük ve tarihteki en zayıf ikinci veri olarak kayıtlara geçti. Ayrıca kısa vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 6,5’ten yüzde 7,3’e tırmanarak 1981'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bu veriler yatırımcıların ekonomik endişelerle birlikte yeniden altına yönelmesine neden oldu.
Dolar endeksi geriledi, ons altın destek buldu
Öte yandan, yatırımcıların gözünden kaçmayan bir diğer gelişme ise dolar endeksinin düşüşü oldu. Yeni haftaya yüzde 0,4 değer kaybıyla başlayan dolar endeksi, 100,6 seviyesinden işlem görüyor. Bu düşüş, altının ons fiyatını destekleyen bir başka unsur olarak öne çıkıyor.
Analistlere göre teknik olarak ons altında 3.250 dolar seviyesi direnç, 3.190 dolar ise destek konumunda. Yani fiyatların bu seviyeler arasında dalgalanması bekleniyor.
Ancak küresel gelişmelerin seyrine bağlı olarak bu aralıkta ani kırılmalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Türkiye piyasaları 19 Mayıs nedeniyle kapalı
Yurt içinde ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyasalar bugün kapalı. Ancak yurt dışındaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD’de açıklanacak öncü göstergeler endeksi de yatırımcıların radarında olacak.