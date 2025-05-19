ABD’de tüketici güveni dip seviyede





Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi art arda beşinci ayında da düşüş göstererek mayısta 50,8’e geriledi.





Bu seviye, Haziran 2022'den bu yana en düşük ve tarihteki en zayıf ikinci veri olarak kayıtlara geçti. Ayrıca kısa vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 6,5’ten yüzde 7,3’e tırmanarak 1981'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bu veriler yatırımcıların ekonomik endişelerle birlikte yeniden altına yönelmesine neden oldu.