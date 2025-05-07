'Dünyada bu ilk örnek'

Dünyada çay çöpünden mangal kömürü üreten tek tesis olduklarını da vurgulayan Rahmi Metin, “Teknoloji geliştikçe maddenin her halinden her türlü nevi üretilebiliyor. Teknolojinin artmasıyla biz bunu iyi takip ederek inşallah bugün bile yapmadığımız birçok şeyi yarına da serpiştirmiş olacağız. Çay liflerinden bu şekilde yapan sadece Karadeniz'de değil, dünyada da bu örnek ilk örnek. Yani ne Hindistan'da ne Çin'de böyle bir şey yapılmış değil. Çay liflerinden mangal kömürü ve bu artı ürünlerin çıkarılması ilk kez ülkemizde oluyor" diye konuştu.