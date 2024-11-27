Araç özellikle yoğun şehir içi trafiği ve dar sokaklar için mükemmel bir çözüm. 45 km/s maksimum hız ile sınırlı olan bu küçük elektrikli araç, kısa mesafelerde ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 75 kilometreye kadar bir menzil sunarak şehir içi kullanımlarda pratik bir deneyim sağlıyor. Elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyonla çevre dostu bir sürüş sunan Ami, doğa dostu ulaşım isteyenler için mükemmel bir tercih.