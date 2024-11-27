Fransa merkezli otomotiv devi Citroen, küçük elektrikli aracı Ami için cazip bir indirim kampanyası başlattı.
Şu anda üç farklı donanım versiyonu ile satışa sunulan Citroen Ami, özellikle küçük yerleşim yerlerinde ve kısa mesafeli yolculuklar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Kampanya ile birlikte, Ami’nin en uygun fiyatlı versiyonu olan One, şu an 441.000 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışta.
Citroen Ami, One, Peps ve Tonic olmak üzere üç farklı donanım versiyonu ile alıcılarıyla buluşuyor. En temel versiyon olan One, özellikle ekonomik ve çevre dostu bir ulaşım çözümü arayanlar için uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.
Peps ve Tonic ise daha fazla özellik ve renk seçeneği sunarak farklı kullanıcı tercihlerine hitap ediyor. Ami, kısa mesafelerde yüksek verimlilik sağlayarak günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyor.
Araç özellikle yoğun şehir içi trafiği ve dar sokaklar için mükemmel bir çözüm. 45 km/s maksimum hız ile sınırlı olan bu küçük elektrikli araç, kısa mesafelerde ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 75 kilometreye kadar bir menzil sunarak şehir içi kullanımlarda pratik bir deneyim sağlıyor. Elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyonla çevre dostu bir sürüş sunan Ami, doğa dostu ulaşım isteyenler için mükemmel bir tercih.
Citroen Ami’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de 16 yaşından itibaren B1 ehliyeti ile kullanılabilir olması. Bu sayede genç sürücüler, ehliyet sahibi olduktan hemen sonra bu pratik ve küçük aracı kullanabilme imkanına sahip. Bu durum, özellikle genç kullanıcılar ve araç kullanmaya yeni başlayanlar için önemli bir avantaj oluşturuyor.
Küçük, çevre dostu ve ekonomik araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, Citroen’in Ami modelinin de bu talebi karşılayacağı düşünülüyor. Özellikle büyük şehirlerde ulaşım sıkıntısı çeken bireyler ve çevreye duyarlı sürücüler için Ami, fonksiyonelliği ve uygun fiyatı ile dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Citroen’in başlattığı bu indirim kampanyası ise Ami’yi daha fazla kullanıcının erişebileceği bir seçenek haline getiriyor.