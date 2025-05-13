Enyaq 85 modeli, 282 beygir güç üretirken 0’dan 100 km/s’ye sadece 6,7 saniyede ulaşıyor.





Bu versiyonun menzili standart gövdede 577 km, Coupe versiyonunda ise 587 km olarak açıklanıyor. Dört çeker 85x versiyonu ise aynı hızlanma süresine sahip olsa da menzili biraz daha kısa: 534 km (normal) ve 537 km (Coupe).



