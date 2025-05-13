Skoda’nın tam elektrikli SUV modelleri Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe Türkiye pazarına giriş yaptı. 543 km’ye varan menzil, 24 dakikada hızlı şarj ve fiyatıyla elektrikli SUV arayanlara güçlü bir alternatif sunuluyor.
Skoda’nın merakla beklenen tamamen elektrikli SUV modelleri Enyaq, Enyaq Coupe ve Elroq, Türkiye yollarına çıktı.
Markanın sürdürülebilir mobilite vizyonunu yansıtan bu üç model, hem performans hem de menzil konusunda iddialı özellikler sunuyor.
Skoda Elroq özellikleri neler?
Yeni Skoda Elroq, ilk etapta yalnızca 63 kWh kapasiteli bataryaya sahip Elroq 60 versiyonuyla sunuluyor.
WLTP ölçümlerine göre 543 km'nin üzerinde menzil sunan bu model, 204 beygir gücünde ve 150 kW'lık elektrik motoru ile performansı verimlilikle buluşturuyor.
Elroq 60, 165 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor.
AC şarj tarafında ise 11 kW'a kadar şarj desteği sunan araç, ev tipi şarj istasyonlarında 6 saat 30 dakikada tam doluma ulaşıyor.
0’dan 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşabilen Elroq, maksimum 160 km/s hıza çıkabiliyor. Daha küçük batarya paketiyle gelen Elroq 50 ise 375 km menzil sunuyor.
İç mekânda beş kişilik geniş bir yaşam alanı sunan Elroq, arka koltuklar yatırıldığında ciddi bir yükleme hacmi sağlıyor. Kompakt boyutları sayesinde Elroq, %10'luk ÖTV diliminde yer alarak 1.849.900 TL başlangıç fiyatıyla satışta.
Skoda Enyaq ailesi Türkiye'de üç farklı versiyonla satışa çıktı:
Enyaq 60 (63 kWh batarya, arkadan itişli)
Enyaq 85 (82 kWh batarya, arkadan itişli)
Enyaq 85x (82 kWh batarya, dört çeker)
Enyaq 85 modeli, 282 beygir güç üretirken 0’dan 100 km/s’ye sadece 6,7 saniyede ulaşıyor.
Bu versiyonun menzili standart gövdede 577 km, Coupe versiyonunda ise 587 km olarak açıklanıyor. Dört çeker 85x versiyonu ise aynı hızlanma süresine sahip olsa da menzili biraz daha kısa: 534 km (normal) ve 537 km (Coupe).
Tüm Enyaq modellerinde DC hızlı şarj desteği ile yüzde 10-80 arası dolum 24-28 dakika gibi kısa sürede tamamlanabiliyor.
Fiyat tarafında ise Enyaq ailesi, 2.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla Skoda showroomlarında yerini aldı.
Skoda’nın elektrikli geleceği
Skoda, Elroq ile kompakt SUV segmentinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflerken, Enyaq ailesiyle premium sınıfta da güçlü bir alternatif sunuyor. Elektrikli sürüş deneyimi, yüksek menzil ve hızlı şarj imkanları ile Skoda'nın bu modelleri, Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında iddialı bir konuma gelmeye aday.