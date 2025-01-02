EMEKLİYE KÖK MAAŞ HESABI OLUŞTU: En düşük maaş ne kadar olacak? İşte yeni SSK ve Bağ-Kur aylıkları

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, milyonlarca emeklinin gözü kulağıyla beklediği bir konu haline geldi. Yarın açıklanacak enflasyon verileriyle zam oranları netleşecek. Yapılacak artışın sadece kök aylıklara değil, en düşük emekli maaşını ifade eden taban aylıklara da yansıması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban emekli maaşıyla ilgili olası düzenlemeler hakkında önemli ipuçları verdi. Yaklaşık 16,4 milyon emekli, maaş artış oranlarını ve yeni düzenlemeleri merakla bekliyor. Bakan Işıkhan, taban maaşların artırılması için çalışmaların gündemde olduğunu ve bunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda değerlendirileceğini ifade etti.

1 /10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme sinyali vermesi, milyonlarca emeklide büyük heyecan oluşturdu. Taban maaşların artırılması yönündeki olası düzenlemelerin Ocak ayında açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşmesi bekleniyor. Bu gelişme, özellikle düşük maaş alan emekliler için ekonomik rahatlama sağlayabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emekliler, 3 Ocak’ta açıklanacak zam oranlarıyla birlikte yapılacak düzenlemelerin detaylarını merakla bekliyor.

2 /10 “En Düşük Emekli Aylığı İçin Çalışma Yapabiliriz” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarındaki artışa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

3 /10 Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşını Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselttiklerini hatırlatarak, “Kısa süreli primle emekli olanların maaşlarını Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlıyoruz. Ocak ayında enflasyon oranları belirlendikten sonra, taban emekli maaşının arttırılması için bir çalışma yapabileceğimizi ifade etmek isterim,” dedi.

4 /10 Taban Maaşta Artış İçin Farklı Formüller Gündemde Bakan Işıkhan’ın açıklamaları sonrası, en düşük emekli maaşının ne kadar artırılacağına dair tahminler ve olasılıklar tartışılmaya başlandı. Mevcut hesaplamalara göre, en düşük emekli maaşının 14 bin ila 15 bin TL arasında bir seviyeye çıkarılması olasılığı üzerinde duruluyor.

5 /10 Bu artışın, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarıyla uyumlu olarak yapılması en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.

6 /10 Ekonomistlerin Enflasyon Tahminlerine Göre Zam Oranı Ekonomistler, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarındaki artış oranını farklı seviyelerde hesaplıyor: AA Finans Anketi: Yıl sonu enflasyonu yüzde 45.21, zam oranı yüzde 16.42, taban maaş 14 bin 553 TL’ye çıkabilir. Merkez Bankası Anketi: Enflasyon tahmini yüzde 45.28, zam oranı yüzde 16.47, taban maaş 14 bin 539 TL olabilir. Finansal Kurumlar Birliği Anketi: Enflasyon yüzde 45.92, zam oranı yüzde 16.98, taban maaş 14 bin 623 TL olabilir. Bazı senaryolarda artışın 15 bin TL seviyelerine ulaşabileceği de belirtiliyor.

7 /10 Yasal Düzenleme Gerekliliği Yeni taban maaşının uygulanabilmesi için bir yasal düzenleme gereklidir. Ocak ayındaki zam oranlarının açıklanmasının ardından, düzenlemeye ilişkin yasa teklifi hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak. Onaylanmasının ardından, artışın maaşlara yansıması sağlanacak.

8 /10 Maaşlar Nasıl Hesaplanacak? Yeni zam oranıyla önce kök aylıklar ve ek ödemeler hesaplanacak. Bu toplam tutar, belirlenen yeni taban maaşının altında kalırsa, maaşlar Hazine desteğiyle tamamlanacak. Böylece, tüm emekliler artıştan faydalanmış olacak.

9 /10 En düşük emekli maaşına yapılacak artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve alım güçlerini artırmayı hedefliyor. 3 Ocak’ta açıklanacak zam oranlarıyla birlikte, taban maaşa yapılacak artış da netlik kazanacak.