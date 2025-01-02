EMEKLİYE KÖK MAAŞ HESABI 2025 YENİLENDİ: En düşük maaş ne kadar olacak? İşte yeni SSK ve Bağ-Kur aylıkları

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, milyonlarca emeklinin gözü kulağıyla beklediği bir konu haline geldi. Yarın açıklanacak enflasyon verileriyle zam oranları netleşecek. Yapılacak artışın sadece kök aylıklara değil, en düşük emekli maaşını ifade eden taban aylıklara da yansıması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban emekli maaşıyla ilgili olası düzenlemeler hakkında önemli ipuçları verdi. Yaklaşık 16,4 milyon emekli, maaş artış oranlarını ve yeni düzenlemeleri merakla bekliyor. Bakan Işıkhan, taban maaşların artırılması için çalışmaların gündemde olduğunu ve bunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda değerlendirileceğini ifade etti.