En çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu: Liste sil başta yapıldı işte o marka ve modeller

Satışlarda Egea'yı 6 bin 629 ile Clio, 6 bin 339 ile Passat, 6 bin 193 ile Megane, 4 bin 209 ile Corolla, 4 bin 38 ile Focus, 3 bin 712 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 467, BMW 5 Serisi 3 bin 393 ve Polo 3 bin 180 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.