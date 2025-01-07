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En düşük emekli maaşı belli oldu: Milyonların beklediği rakamı Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli maaşı belli oldu: Milyonların beklediği rakamı Bakan Işıkhan açıkladı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:387/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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En düşük emekli aylığı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emeklilik maaşının 14 bin 469 lira olduğunu bildirdi.


Aralık ayı enflasyonu açıklanınca emeklilerin maaşına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. "En düşük emekli aylığı" da aynı oranda artırıldı.

En düşük emekli aylığı, gün sayısından, primin düşüklüğünden dolayı çok düşük alan emekliler gözetilerek 2019'da getirilmişti.


Bugün yapılan açıklama ile birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıktı.

#emekli maaşı
#ekonomi
#SGK
#Bağ-Kur

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