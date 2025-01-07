En düşük emekli aylığı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

1 /4 En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emeklilik maaşının 14 bin 469 lira olduğunu bildirdi.



2 /4 Aralık ayı enflasyonu açıklanınca emeklilerin maaşına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. "En düşük emekli aylığı" da aynı oranda artırıldı.

3 /4 En düşük emekli aylığı, gün sayısından, primin düşüklüğünden dolayı çok düşük alan emekliler gözetilerek 2019'da getirilmişti.

