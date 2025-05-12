Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan milyonlarca kadın için umut olan yeni düzenlemede tarih belli oldu. Hükümet, Ekim 2025’te emeklilik için ilk adımı atacak. İsteğe bağlı sigorta kapsamında en az 15 yıl prim ödeyecek olan kadınlara devlet üçte bir oranında katkı sunacak. Hayata geçirilmesi planlanan uygulama, ev kadınlarının yaşlılıkta maaş ve sosyal güvence elde etmelerini sağlayacak. Yeni sistemin kapsamı ve başvuru şartları da netleşiyor.