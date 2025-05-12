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Ev kadınlarına emeklilik hakkı için tarih belli oldu: İşte şartları

Ev kadınlarına emeklilik hakkı için tarih belli oldu: İşte şartları

10:2812/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan milyonlarca kadın için umut olan yeni düzenlemede tarih belli oldu. Hükümet, Ekim 2025’te emeklilik için ilk adımı atacak. İsteğe bağlı sigorta kapsamında en az 15 yıl prim ödeyecek olan kadınlara devlet üçte bir oranında katkı sunacak. Hayata geçirilmesi planlanan uygulama, ev kadınlarının yaşlılıkta maaş ve sosyal güvence elde etmelerini sağlayacak. Yeni sistemin kapsamı ve başvuru şartları da netleşiyor.</p>
Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan milyonlarca kadın için umut olan yeni düzenlemede tarih belli oldu. Hükümet, Ekim 2025’te emeklilik için ilk adımı atacak. İsteğe bağlı sigorta kapsamında en az 15 yıl prim ödeyecek olan kadınlara devlet üçte bir oranında katkı sunacak. Hayata geçirilmesi planlanan uygulama, ev kadınlarının yaşlılıkta maaş ve sosyal güvence elde etmelerini sağlayacak. Yeni sistemin kapsamı ve başvuru şartları da netleşiyor.

Ev kadınlarına emeklilik geliyor… Uzun süredir gündemde olan düzenlemede önemli bir eşik daha aşıldı. Hükümetin “2025 Aile Yılı” kapsamında hazırladığı proje kapsamında, sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile sisteme dahil edilerek emeklilik hakkına kavuşacak. En az 15 yıl prim ödemesi gerekecek, bu ödemelerin üçte birini devlet karşılayacak. Milyonları ilgilendiren sistem için tarihler netleşti. İşte emeklilik şartları ve detaylar…


Ev kadınlarına emeklilik tarihi belli oldu!


Ev kadınlarının emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürecek düzenleme için tarih netleşti. Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan kadınlar, isteğe bağlı sigorta ile sisteme dahil edilerek prim ödeyerek emekli olabilecek. En az 15 yıl sürecek prim ödemelerine devlet de katkı sağlayacak.


“2025 Aile Yılı” kapsamında hazırlanan proje, Ekim 2025’te start alacak ve 2028’de uygulanmaya başlayacak. Devletin prim desteği, üçte bir oranında olacak. Böylece ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde maaş hakkı elde edebilecek.

Kadınlara yönelik projeler hız kazandı


Aileyi güçlendirme hedefiyle yola çıkan hükümet, doğum izninin uzatılmasından ev hanımlarına emekliliğe, çocuklu ailelere maddi destekten yeni evlilere faizsiz krediye kadar pek çok uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor.


2025’i “Aile Yılı” ilan eden hükümet, kadınları destekleyecek projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Ekim 2025’te düğmeye basılıyor


Ev kadınlarına yönelik emeklilik planı, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Çalışma, Aile, Hazine ve Maliye ile Sağlık Bakanlıkları’nın ortak çalışmasıyla hazırlandı.

Aktif sigortası olmayan, sosyal güvence dışında kalan kadınlar bu kapsamda değerlendirilecek. İsteğe bağlı sigorta sistemiyle sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacak kadınlar, primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek.

Devletten prim desteği


Hazırlanan taslağa göre, emeklilik için gerekli olan en az 15 yıl prim ödemesine devlet de katkıda bulunacak. Primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanması gündemde. Bu destek, brüt asgari ücret sınırında olacak. Ancak daha yüksek prim yatıran kadınlar, emeklilikte daha yüksek maaş alabilecek.

Kimler yararlanabilecek?


SABAH kaynaklı habere göre; Sistemden, 18 yaşını doldurmuş, sosyal sigortası olmayan, sigortalı bir işte çalışmayan ve sigorta kapsamındaki gelir vergisi muafiyet belgesine sahip kadınlar yararlanabilecek. Hâlihazırda ev kadınları, kendi istekleriyle prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebiliyor. Mevcut sistemde 9 bin gün prim ve 58 yaş şartı aranıyor.

Doğum izni 24 haftaya çıkıyor


Çalışan annelere yönelik doğum izni süresi de yeniden düzenleniyor. Yeni taslağa göre kadınlara doğum öncesi 12 hafta, doğum sonrası 12 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta izin verilmesi planlanıyor. Böylece mevcutta 16 hafta olan izin süresi 8 hafta artırılmış olacak. Maliye Bakanlığı ise bu sürenin bütçeye etkisini analiz ediyor.

Esnek modeller ve kreş desteği gündemde


Yetkililer, doğum izninin uzamasına paralel olarak kreş desteği ve esnek çalışma modellerinin de devreye alınabileceğini ifade ediyor. Ayrıca doğum sonrası izin süresinin, annenin çocuğuyla geçireceği zamana göre düzenlenmesi de değerlendirmeye alındı. Mevcut uygulamada memur babalar 10 gün, işçi babalar ise 5 gün doğum izni kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu farklılık da ortadan kaldırılacak.

Doğum yardımına yoğun ilgi


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu doğum yardımına başvurular rekor seviyeye ulaştı. Aile Bakanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonrası için ise aylık 5.000 TL destek verilecek. Yardım ödemeleri çocuğun 5 yaşına kadar sürecek ve annelerin hesaplarına yatırılacak. Sadece geçtiğimiz cuma günü itibarıyla 359 bin 457 başvuru yapıldı.

Yeni evlilere emlakçılardan büyük jest


Aile yılına özel bir destek de emlak sektöründen geldi. Evlilik cüzdanını ibraz eden yeni çiftlere ev kiralamada emlak komisyonu alınmayacak. Bu adımın 100 bin çifti kapsaması halinde, emlakçılar tarafından sağlanacak toplam katkının 2.5 milyar TL'yi bulması bekleniyor. Uygulama, yeni evli çiftlere maddi anlamda büyük bir nefes aldıracak.

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