Ford, tamamen elektrikli yeni modelleri Explorer ve Capri’yi tanıttı. Ayrıca Ford Otosan tarafından üretilen elektrikli Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E-Tourneo Custom da dikkatleri üzerine çekti. İşte yüksek verimlilik, gelişmiş teknoloji ve şık tasarımlarıyla öne çıkan bu modellerin fiyatları ve özellikleri...

1 /14 Ford, tamamen elektrikli Explorer ve Capri modelleriyle birlikte, Ford Otosan tarafından üretilen Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E-Tourneo Custom araçlarını etkileyici bir lansmanla tanıttı. İşte bu otomobillerin fiyatları ve özellikleri:

2 /14 FORD EXPLORER

Ford Explorer, 52 kWsa kapasiteli batarya ve 150 kW motorla sunulan standart menzilli versiyonuyla dikkat çekiyor. Bu versiyon, birleşik kullanımda 378 km, şehir içi kullanımda ise 496 km menzil vaat ediyor.

3 /14 Ayrıca 130 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip ve 25 dakika içinde %80'e kadar hızlı şarj olabiliyor.

4 /14 50 litrelik bagaj kapasitesi ve geniş iç hacmiyle modern aileler ve macera tutkunları için ideal. 14,6" SYNC Move ekran, 17 litrelik mega saklama alanı, ambiyans aydınlatma gibi donanımlar da araçta yer alıyor.

5 /14 2024 Red Dot tasarım ödülüne sahip olan Explorer’ın fiyatı 1.720.000 TL.

6 /14 FORD CAPRİ

Ford’un ikonik Capri modeli, elektrikli çağın tasarım diliyle yenilendi.

7 /14 Tek bir şarjla şehir içinde 471 km’ye kadar menzil sunan Capri, 25 dakika içinde %80’e kadar hızlı şarj olabiliyor.

8 /14 16,5 kWh/100 km yakıt tüketimi ile oldukça verimli olan Capri, 12 ultrasonik sensör ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor.

9 /14 Araç, panoramik cam tavan, Matrix LED farlar, B&O ses sistemi ve 572 litrelik geniş bagaj hacmi gibi özelliklerle öne çıkıyor. Fiyatı ise 1.920.000 TL.

10 /14 FORD PUMA

Elektrikli Puma Gen-E, 14,2 kWh/100 km’lik enerji tüketimiyle yüksek verimlilik sunuyor.

11 /14 100 kW DC hızlı şarj ile 23 dakikada %80 şarj kapasitesine ulaşabiliyor ve 353 km’ye kadar menzil sunuyor.

12 /14 Ayrıca şehir içinde 494 km’ye kadar sürüş yapabiliyor.

13 /14 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşan Puma, kesintisiz hızlanma ve hızlı direksiyon tepkileriyle sürücüsüne sportif bir deneyim sunuyor.