"TKDK olmasaydı aslında ben bu işe cesaretlenemezdim"





Sermayesi olmamasına karşın TKDK'nin verdiği güvenle yatırıma giriştiğini anlatan Tosun, "TKDK'nin manevi desteğini çok önemsiyorum. TKDK olmasaydı aslında ben bu işe cesaretlenemezdim, bu işe girişemezdim. Çünkü TKDK beni cesaretlendiren kurum oldu. TKDK'nin verdiği destekle biz biraz daha katma değerli ürünler üretmeye başladık. Burada yeni tesiste aromatik yağlar üretmeye başladık. Kolonyada kullandığımız birçok uçucu yağları kendi bünyemizde üretmeye başladık. Bu anlamda TKDK'nin bize AR-GE ve farklı ürün üretme anlamında da çok büyük desteği oldu. 100'e yakın bitkinin yağını burada çıkarıyoruz ve bunların hidrosollerini kullanıyoruz." şeklinde konuştu.