Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve sahtecilik skandallarına ilişkin ifşaları çok konuşulurken bir hamle de Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Piyasadaki ürünleri mercek altına alan Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu çocukların sağlığını tehlikeye atacak oyuncak ve giyim gibi ürünlerin bulunduğu dört ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan duyuruda çocuk güvenliğini tehdit eden ve hayati risk oluşturan birçok ürün tek tek ifşa edilirken yetkililer özellikle bazı kırtasiye ürünleri, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte piyasadan toplatılan ve çocuklar için yasaklanan o ürünler...

1 /10 Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı.





2 /10 Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan duyuruda çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürün tek tek ifşa edildi.





3 /10 Bu ürünler arasında çocukların hayatını riske atan oyuncak ve giyim ürünlerinin olması dikkat çekti.





4 /10 Çocuk giyiminde "Pufudi" markalı keten ceketin, kurşun miktarı ve kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği için bakanlık tarafından piyasaya arzı yasaklandı.





5 /10 Bakanlık, özellikle bazı kırtasiye ürünleri, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.



6 /10 İşte piyasadan toplatılan o ürünler... Bakanlık, "Tuna Fosforlu Kalem Dondurma 5 Renk" markalı ürünü küçük parçaların boğulma riski taşıması nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verdi.



7 /10 Aynı zamanda "Mavi Pelüş Oyuncak-Huggy Wuggy" adlı pelüş oyuncak, mekanik ve fiziksel güvenlik testlerinden geçemeyerek, oyuncak güvenliği yönetmeliği gereği toplatılmak üzere geri çağrıldı.



8 /10 Ceketin piyasaya arzı yasaklandı Çocuk giyiminde ise, "Pufudi" markalı ve seri numarası 22201-1 olan baskılı keten ceket, kurşun miktarı ve kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği için bakanlık tarafından piyasaya arzı yasaklandı.





9 /10 Geçen hafta da bir oyuncak top için piyasadan toplatılma kararı verilmişti.