Tüketicilere kış sezonu başlamadan kombi ve merkezi ısıtma sistem cihazlarını dış hava sıcaklıkları düşmeden kontrol amaçlı devreye almaları, kullanıcı seviyesinde ısıtma kontrollerini yapmalarını öneren Erkut, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bu kapsamda doğal gaz kullanılan alanlardaki havalandırma menfezlerinin kullanıcılar tarafından herhangi bir nedenle kapatılmaması, doğal gaz tesisatında gaz dağıtım şirketi bilgilendirilmeden proje dışı kesinlikle değişiklik yapılmaması gerekmektedir. Diğer bir husus tüketicilerimizin can ve ürün güvenlikleri için bakım/onarım hizmetlerini mutlaka yetkili servislerden almaları, servis ihtiyaçlarında web üzerinden yapılan basit aramalarda karşılarına çıkan servis noktasının yetkili olup olmadığını kontrol etmeleri, mümkünse ilgili markanın resmi web sayfasından yetkili servis bilgilerine, çağrı merkezlerine ulaşmaları gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda önemli çalışmalar yürütülmekte, 'www.servis.gov.tr' (SERBİS) tüm ürün grupları için hizmete girmiş, tüketicilerin ilgili marka yetkili servislerine ulaşmaları için bir kanal oluşturulmuştur."