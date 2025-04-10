İki arkadaş üretim için kolları sıvadı: Kiraladıkları evi Ar-Ge merkezine dönüştürdüler

Karabulut okulundan, Yalçın da işinden arta kalan zamanlarında iki katlı, adeta AR-GE merkezine dönüştürdükleri bu evde bir araya gelerek tavukların üretimi ve bakımı ile ilgileniyor.





Ana ırkı beyaz olan anaç tavuklar ile elde edilecek 20 farklı renkten "lavanta", "lavanta karyağdı", "sarı siyah kolombiya", "beyaz siyah kolombiya", "izabel porselen", "kıvırcık", "lavanta turunç boyunlu" ve "altın boyunlu" olan 8 rengin üretimini standarda oturtan iki arkadaş sosyal medya üzerinden hem yumurta hem anaç tavuk satışını sürdürüyor.