İspanyollar HÜRJET'i seçti: Amerikalıları ve İtalyanları geride bıraktık! Tercih etme nedenleri ortaya çıktı

HÜRJET için yapılan anlaşma, üçüncü ülkelere açılmak için İspanya ile "evlilik" gibi görülüyor





AIRBUS gibi önemli bir firmaya sahip İspanya'nın havacılıkta güçlü olduğunu, yıllardır tasarımı olan uçaklar ürettiğini belirten Uçar, sözlerine şöyle devam etti:





"Öncelikle HÜRJET'te bizim burada ana yükleyici olarak görev almamız gurur verici. Bunun da ötesinde İspanya ile yapacağımız işbirliğini, başka ülkelere, bölgelere açılmakta bir köprü gibi görüyoruz. Dünyanın belli bölgelerinde Türkiye'nin çok güçlü işbirlikleri var. Aynı şekilde İspanya'da. O yüzden biz İspanya ile bunu bir evlilik gibi düşünüp belli bölgelere beraber açılmayı, bu uçağın farklı versiyonlarını üretmek istiyoruz."