Kurum'un paylaştığı videoda, 40 yıldır Bahçelievler'de oturan Sevim Yazıcı, asrın felaketinin ardından deprem korkusunun daha da arttığını, bu yüzden evini yenileme kararı aldığını söyledi.





Binalarının yıkılarak, yeni evlerinin temelinin atıldığını, 10 gün önce de sözleşmesinin yapıldığını belirten Yazıcı, "Öğrendiğime göre Bakanlık 10 güne kadar ödemeleri daire sahipleri adına müteahhidimize yapacakmış. Çok güzel bir uygulama. 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi, bizler için büyük bir avantaj. İyi ki böyle bir kampanya çıkmış. Binamız 3 ay sonra teslim edilecek. Yeni ve sağlam evlerimizde oturmak kısmet olacak." ifadesini kullandı.