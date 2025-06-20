Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Kayseri'de pastırma hazır ama bir şey eksik: Esnaf dört gözle onları bekliyor

Kayseri'de pastırma hazır ama bir şey eksik: Esnaf dört gözle onları bekliyor

00:1520/06/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Yöresel lezzeti pastırma ve sucuk üretimiyle ünlü Kayseri'de esnaf, yaz aylarında kente gelen gurbetçileri bekliyor.

Kentte pastırma ve sucuk özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların çekiyor. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gurbetçi yoğunluğu yaşayan esnaf, hazırlıklarını tamamladı.

Talebin özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen gurbetçilerden oluştuğu belirtiliyor. 

Kent merkezinde pastırma satışı yapan esnaf Mustafa Tokluman, "Şu an bütün Türkiye'de, iğneden ipliğe bütün ticarethanelerin beklediği bir gerçek var. O da gurbetçi dediğimiz, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın gelmesi. Bu her sene olmakla beraber, bu sene daha ivedi bekliyoruz. Çünkü durgun geçen bir zaman dilimi oldu. Gurbetçinin Türkiye'ye gelmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

'CAN SUYU OLUYORLAR'


Pastırmacı Sado Gürbüz ise "Gurbetçiler geldiği zaman Kayseri'mize, Türkiye'mize bir can suyu oluyorlar. Çünkü ülkeye hem para giriyor, avro ve dolar olarak girdiği için de katkıları oluyor. Allah onlardan bin kere razı olsun" diye konuştu. 

Pastırma ve sucuğun fiyatına değinen Gürbüz, "Sırt dediğimiz pastırma şu an 1850, antrikot pastırma 2200 lira. But kısmı pastırma da 1400 lira bazında gidiyor. Etin bölümüne göre, sırtla bonfile aynı değildir veya but kısmıyla sırt bir değildir. Sucuklarda 630, 790, 930 lira fiyatlarında şu an" dedi.

#Kayseri
#Pastırma
#Gurbetçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 20 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il öğle ezanı vakti ve cuma namazı saatleri