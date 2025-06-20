Kent merkezinde pastırma satışı yapan esnaf Mustafa Tokluman, "Şu an bütün Türkiye'de, iğneden ipliğe bütün ticarethanelerin beklediği bir gerçek var. O da gurbetçi dediğimiz, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın gelmesi. Bu her sene olmakla beraber, bu sene daha ivedi bekliyoruz. Çünkü durgun geçen bir zaman dilimi oldu. Gurbetçinin Türkiye'ye gelmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.