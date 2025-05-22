Kurban Bayramı öncesi emekliye bir müjde daha: SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere artık tamamen ücretsiz oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekliyi sevindirecek yeni bir gelişme daha duyuruldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik uygulamaya geçecek bu düzenleme, araç sahibi vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yıllardır ücretli şekilde sunulan bir hizmetin artık tamamen ücretsiz olacağı açıklanırken, uygulamanın detayları da netlik kazandı. İşte detaylar.
Emeklilere yönelik destekler her geçen gün artarken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ziraat Bankası’ndan emeklileri sevindirecek yeni bir açıklama geldi. Bu kez emeklilere sevindirici haber Ziraat Bankası’ndan... Banka, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca emekliye yönelik önemli bir kolaylık sunuyor. Uzun zamandır ücretli olarak verilen Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi, artık belirli şartları sağlayan emeklilere ücretsiz olarak verilecek.
HGS Etiketi Artık Ücretsiz
Ziraat Bankası, 2025 yılı itibarıyla emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan ya da yeni emekli olan müşterilerine yönelik sunduğu kampanyaları çeşitlendirerek sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan ve araç sahibi olan emeklilere HGS etiketi tamamen ücretsiz olarak verilecek. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan tüm emeklilerimize ücretsiz HGS etiketi sağlıyoruz."
Emekliler, bu kampanyadan yararlanmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlikleriyle başvurarak HGS etiketlerini temin edebilecek.
Bankacılık İşlemlerinde de Ayrıcalık
Ziraat Bankası’nın sunduğu avantajlar yalnızca HGS ile sınırlı değil. Emeklilere özel kampanya kapsamında birçok ek fayda da bulunuyor. Bunlar arasında:
- Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmaması,
- Kiralık kasa hizmetlerinde %25 indirim,
- Dijital bankacılığa kolay erişim imkanları yer alıyor.
12.000 TL’ye Kadar Promosyon Desteği
Kampanyanın dikkat çeken bir diğer unsuru ise promosyon ödemeleri. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan müşterilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuluyor. Bu destek, özellikle bayram öncesinde emeklilere maddi anlamda önemli bir katkı sağlayacak.
Ziraat Bankası’nın sunduğu bu yeni avantajlarla birlikte emekliler, ulaşım ve bankacılık işlemlerinde önemli bir rahatlama yaşayacak. Emekliler, kampanyalardan faydalanmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine uğrayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurularını kolayca gerçekleştirebilir.