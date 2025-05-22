Kurban Bayramı öncesi emekliye bir müjde daha: SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere artık tamamen ücretsiz oldu

HGS Etiketi Artık Ücretsiz





Ziraat Bankası, 2025 yılı itibarıyla emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan ya da yeni emekli olan müşterilerine yönelik sunduğu kampanyaları çeşitlendirerek sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan ve araç sahibi olan emeklilere HGS etiketi tamamen ücretsiz olarak verilecek. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: