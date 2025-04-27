Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?





Erkek dananın kilosunu 300 TL, değerini yitirmiş olan düveler 290 TL, damızlık değeri olmayan inek fiyatını 275 TL olarak açıklayan Aras, "Ayrıca kesim fiyatını da 4 bin TL, parçalama fiyatını da 2 bin TL olarak açıklıyoruz. Tabi bu söylediğimiz fiyatlar canlı kilo fiyatlarıdır. Aynı zamanda hisse fiyatlarını da açıklamak istiyoruz. Hayvanın büyüklüğüne göre 25 bin TL ile 35 bin TL arasında hisse fiyatı vardır" dedi.











































