Milyonlarca kişinin gelirinde Temmuz ayı itibarıyla artış yaşanacak. Temmuz ayı yaklaşırken sosyal desteklerden maaşlara, kıdem tazminatından aile yardımlarına kadar birçok kalemde güncelleme bekleniyor. Gözler açıklanacak zam oranlarında. Hangi ödeme ne kadar artacak, kim ne alacak? İşte o rakamlar ve beklentiler…

Yaz ayları yaklaştıkça milyonlarca vatandaşın gözü gelecek zam oranlarına çevrildi. Temmuz ayı her yıl olduğu gibi zam ayı olacak. 2025’in aynı zamanda toplu sözleşme yılı olması nedeniyle bu yaz maaş artışları daha da kritik hale geldi. Ancak bu zam yalnızca memur ve emekliyi değil sosyal destek alan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Peki kim ne kadar ödeme alacak, hangi kalemler değişecek? Tüm ayrıntılar yakında netleşecek…

1 /9 Temmuz ayı: Zam ayı

6 aylık enflasyon oranıyla her sene olduğu gibi maaşlar yükselecek, ödemeler güncellenecek ve pek çok kalemde artışlar yaşanacak. Temmuz ayı her yıl olduğu gibi zam ayı olacak.

2 /9 Memur maaşlarındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatı ve aile yardımı gibi sosyal ödemeler de yeniden belirlenecek. Peki, kim ne kadar zam alacak? İşte tüm detaylar…

3 /9 Her yıl yaz dönemleri, özellikle emekliler ve memurlar için gelirlerin arttığı bir süreç oluyor. 2025’in aynı zamanda toplu sözleşme yılı olması nedeniyle bu yaz maaş artışları daha da kritik hale geldi. Temmuz zammı; kamu çalışanları, emekliler ve sosyal yardım alan vatandaşlar başta olmak üzere geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek. Bu artışlar, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

4 /9 SABAH Gazetesi’nde yer alan değerlendirmelerine göre; kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmelerinin mayıs ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. İşçi sendikalarının talepleri arasında günlük en az 1.800 TL ücret, 2025’in ilk yarısı için yüzde 50, ikinci yarısı için yüzde 25 artış ve yüzde 10 oranında refah payı bulunuyor. Kamu tarafının vereceği teklif ise merakla bekleniyor.

5 /9 Memur Zammı Hangi Ödemeleri Etkileyecek?

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılacak artış; sosyal yardımlar, kıdem tazminatı tavanı ve çeşitli devlet desteklerini de yukarı çekecek. İşte öngörülen yeni rakamlar:

6 /9 65 yaş aylığı: 4.664 TL’den 5.443 TL’ye çıkacak.





7 /9 Engelli aylığı: Yüzde 40-69 için 3.723 TL’den 4.345 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri için 5.585 TL’den 6.518 TL’ye yükselecek.

8 /9 Evde bakım desteği: 10.125 TL’den 11.817 TL’ye çıkacak.

Aile yardımı: Çalışmayan eş için 2.301 TL’den 2.686 TL’ye; çocuk yardımı 0-6 yaş için 506,28 TL’den 590,88 TL’ye, 6 yaş üstü için 253,14 TL’den 295,44 TL’ye yükselecek.