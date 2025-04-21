Müjdeyi Bakan Bayraktar verdi: 4 milyon haneye yerli ve milli enerji sağlayacak

Sakarya Gaz Sahası projesi





Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın Milli Enerji Hedefleri doğrultusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği halinde 2022-2023 yıllarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ile geliştirilmiştir. Sakarya Gaz Sahası Batı Karadeniz baseni Sakarya bloğunda açılan Tuna-1 kuyusu Ereğli’nin 175km kuzeyine yer almaktadır. Kuyunun bulunduğu bölgede su derinliği 2.117 metre olmakla birlikte tüm operasyonlar tamamen TPAO ve TP-OTC tarafından milli imkanlar ile yapılmıştır.