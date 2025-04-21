Müjdeyi Bakan Bayraktar verdi: 4 milyon haneye yerli ve milli enerji sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazın tamamlandığını ve günlük 9,5 milyon m³ üretim yapılacağını söyledi. Bakan Bayraktar, bu miktarın 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji sağlayacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazın tamamlandığını ve günlük 9,5 milyon m³ üretim yapılacağını söyledi.
Bakan bu miktarın 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji sağlayacağını söyledi.
Bakan Bayraktar'ın açıklaması şöyle;
"Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon m³ üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji.
Toprağın altında umut, denizin derinliklerinde gelecek vardı.
Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten, ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz.
Enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz."
Sakarya Gaz Sahası projesi
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın Milli Enerji Hedefleri doğrultusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği halinde 2022-2023 yıllarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ile geliştirilmiştir. Sakarya Gaz Sahası Batı Karadeniz baseni Sakarya bloğunda açılan Tuna-1 kuyusu Ereğli’nin 175km kuzeyine yer almaktadır. Kuyunun bulunduğu bölgede su derinliği 2.117 metre olmakla birlikte tüm operasyonlar tamamen TPAO ve TP-OTC tarafından milli imkanlar ile yapılmıştır.
Sakarya Gaz Sahası’nda keşfi gerçekleştirilen doğal gaz ile devam eden aramalarla keşfedilecek doğal gaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amaçlanmaktadır. Sakarya Gaz Sahası Deniz Tabanı Üretim Tesisleri, Deniz Tabanı Nakil Hatları ve Kara Doğalgaz İşleme Tesisi Entegre Projesi (Proje), Karadeniz’den çıkarılan doğalgazı Türkiye’nin kuzey kıyısında bulunan Filyos’a 155 km uzunluğundaki boru hattı ile taşıyacak olan deniz ve kara projesidir. Filyos’tan gelen yeraltı boru hatları, yerel gaz talebini karşılamak için Proje’yi karada bulunan BOTAŞ şebekelerine bağlayacaktır.
Projenin çalışma alanının konumu, açık deniz bölümü, kıyı geçiş bölümü ve kara bölümünde olmak üzere, tüm faaliyetlerimiz TPAO’ya tahsis edilmiş olan, Batı Karadeniz petrol ve doğal gaz arama ruhsatlarında yer almakta olup, çalışmalarımız ülkemizin Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer almaktadır.