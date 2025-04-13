"Sinema aracılığıyla değerlerimiz ön plana çıksın istiyoruz"





MÜSİAD'ın bir ilke imza atarak Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali'ni hayata geçirdiğine işaret eden Mahmut Asmalı, şunları kaydetti:

"Sinema, çağımızın en etkili anlatım dili. Kısa film ise bu dilin en yoğun hali. Her film bir kıvılcımdır. Bazen bir bakışla, bazen tek bir cümleyle toplumu ayağa kaldıracak kadar güçlüdür. İşte biz bu etkinlikle, bu potansiyelin farkında olarak genç yönetmenlerimizin yanında duruyoruz. Onlara 'anlatın' diyoruz. Bu toprakların hikayesi çok. Bu ülkenin sesini tüm dünyaya duyurun. 'Altın Çark', bu sesin duyulması için dönüyor ve her döndüğünde yeni bir hikayeye, yeni bir umuda kapı aralıyor. Bu toprakların meseleleri ele alınsın, bizim hikayelerimiz anlatılsın, sinema aracılığıyla kültürümüz, kimliğimiz, değerlerimiz ön plana çıksın istiyoruz."