Ne ehliyet ne vergi de yakıt masrafı var: 400 bin TL’ye elektrikli otomobil fırsatı, 15 yaşındakiler bile sürebiliyor

Gençler hedefte





Opel Rocks, Avrupa’da özellikle gençler ve ilk kez araç sahibi olacaklar için oldukça cazip bir alternatif. Çünkü Almanya gibi ülkelerde “hafif dört tekerlekli” olarak sınıflandırılan bu araçlar, özel bir ehliyetle 15 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Böylece ulaşımda erken yaşta bağımsızlık isteyen gençler için ideal bir çözüm sunuyor.