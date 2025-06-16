Ne ehliyet ne vergi de yakıt masrafı var: 400 bin TL’ye elektrikli otomobil fırsatı, 15 yaşındakiler bile sürebiliyor

Vergi, yakıt, şarj istasyonu derdi yok; prize tak, 4 saatte dolsun! Şehir içi ulaşımda kuralları değiştiren yeni bir elektrikli araç sahneye çıktı. Citroen Ami’nin kardeşi Opel Rocks tanıtıldı. Sadece 45 km hız yapabiliyor ama şehir içi ulaşımda konfor, pratiklik ve ekonomik sürüş vadediyor. Üstelik 400 bin TL olan elektrikli otomobil için yakıt ve ehliyet bile gerekmiyor.
Elektrikli otomobil alanında dikkat çeken bir adım daha geldi. Opel’in yeni aracı Rocks, kompakt boyutları, düşük maliyeti ve ehliyetsiz kullanılabilme özelliğiyle dikkat çekti...
7 bin 990 Euro (yaklaşık 400 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa çıkan Opel Rocks, 15 yaş üzeri kullanıcıların özel bir lisansla sürebileceği hafif araçlar sınıfında yer alıyor.
Citroen Ami'nin kardeşi olarak tanıtılan Opel Rocks, Stellantis grubunun “aynı aracı farklı logolarla pazarlama” stratejisinin bir ürünü. Teknik özellikleri, tasarımı ve kullanım alanı neredeyse birebir aynı.
Minik boyut, büyük işlev
İki kişilik tasarımıyla şehir içi ulaşım için ideal olan Opel Rocks, sadece 45 km/s hıza ulaşıyor. Ancak asıl dikkat çeken kısmı, vergiden, yakıt giderlerinden ve büyük şarj altyapılarından muaf olması. Aracın üzerinde entegre gelen 3 metrelik kablosu ile normal bir prizden 4 saatte tamamen şarj edilebiliyor.
75 kilometrelik menzili, işe gidip gelmek, kısa şehir içi geziler ve genç sürücüler için fazlasıyla yeterli.
Aylık 45 euroya kiralanabiliyor
Satın almak istemeyenler için bir başka seçenek de kiralama. Opel, Rocks modelini Almanya’da ayda sadece 45 euro ile 2 yıllık sözleşmeyle kiralıyor. Ancak bu seçenekte yıllık 5.000 km sınırı bulunuyor.
Donanım arayanlara yönelik sunulan GS paketi, ekstra konfor sağlıyor: akıllı telefon tutacağı, eşya gözleri, çanta askısı, jant kapakları ve özel paspaslar gibi detaylar bu versiyonda mevcut.
Gençler hedefte
Opel Rocks, Avrupa’da özellikle gençler ve ilk kez araç sahibi olacaklar için oldukça cazip bir alternatif. Çünkü Almanya gibi ülkelerde “hafif dört tekerlekli” olarak sınıflandırılan bu araçlar, özel bir ehliyetle 15 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Böylece ulaşımda erken yaşta bağımsızlık isteyen gençler için ideal bir çözüm sunuyor.
Yorumlar ikiye bölündü
Stellantis’in aynı platformu farklı markalarla pazarlama stratejisi bazı kesimlerce eleştirilse de, mikromobilite, araç paylaşımı ve sürdürülebilir ulaşım konularının öne çıktığı günümüzde, Opel Rocks gibi ekonomik ve kompakt çözümler yeni bir ulaşım trendi başlatabilir.