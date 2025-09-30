Nuri Demirağ’ın mirası yeniden hayat buldu: Türkiye’nin ilk ilçe havaalanına 84 yıl sonra uçak indi

"Ülkemizin böyle güzel tesislere ihtiyacı var"





Pilot Sezai Demirseren ise, "Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Ülkemizin böyle güzel tesislere ihtiyacı var. Eminim zaman içerisinde daha da geliştirilecektir. Birçok uçak sahibi ve eğitim uçuşları için güzel bir merkez haline gelmesini ümit ediyorum. Divriği’mize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.