Otomobil alacaklar dikkat: Şubat ayında en fazla tercih edilen renk belli oldu

Şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 33 milyon 869 bin 80 oldu. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?

1 /11 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?

2 /11 Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin yüzde 42,2'si gri,

adet: 60.942

3 /11 yüzde 25,7'si beyaz,

Adet: 37.079

4 /11 yüzde 10,9'u siyah,

adet: 15.790

5 /11 yüzde 10,5'i mavi,

adet: 15.183

6 /11 yüzde 5,3'ü yeşil,

adet: 7.657

7 /11 yüzde 3,3'ü kırmızı,

adet: 4.753

8 /11 yüzde 1,3'ü kahverengi,

adet: 1.806

9 /11 yüzde 0,3'ü turuncu,

adet: 414

10 /11 yüzde 0,3'ü sarı,

adet: 361