Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Otomobil alacaklar dikkat: Şubat ayında en fazla tercih edilen renk belli oldu

Halil Akkoç
08:1617/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 33 milyon 869 bin 80 oldu. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?  

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin yüzde 42,2'si gri,


adet: 60.942

yüzde 25,7'si beyaz,


Adet:  37.079

yüzde 10,9'u siyah,


adet:  15.790

yüzde 10,5'i mavi,


adet:  15.183

yüzde 5,3'ü yeşil,


adet:  7.657

yüzde 3,3'ü kırmızı,


adet:  4.753

yüzde 1,3'ü kahverengi,


adet: 1.806

yüzde 0,3'ü turuncu,


adet: 414

yüzde 0,3'ü sarı,


adet: 361

yüzde 0,2'si diğer renklidir.


adet: 294 

#Otomobil
#TÜİK
#Türkiye İstatistik Kurumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
