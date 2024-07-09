Türkiye'de yatırım atağına kalktılar: İşte en fazla satış yapan Çin markaları! 'Avrupa'ya açıklan bir kapı' olarak görüyorlar

Skywell

BYD'nin yatırımı kadar henüz somut bir adım atılmasa da birçok Çin markası da yatırım konusunda istekli görünüyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de daha önce yatırım için yer baktıklarını açıklayan Ulu Motor ile Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri, mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek üzere Ankara'da bir araya geldi.