Türkiye'den yurt dışında petrol hamlesi: Dost ülke ile anlaşma imzalandı! Arama çalışmaları sürüyor

Ayyıldız, arama ve üretim faaliyetleriyle ilgili Afrika'nın birçok ülkesiyle görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:





"Bizim bugün 4 sondaj gemimiz ve 2 sismik gemimiz var. Sismik gemimiz c Somali'de, Barbaros Hayrettin Paşa da Karadeniz'de aktif aramalarına devam ediyor. Bununla beraber Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz Karadeniz'de hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini devam ettiriyor. Bununla beraber yurt dışında da bu aktivitelere devam edeceğiz."