DİJİTAL TÜRK LİRASI NEDİR? HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?





Türkiye'nin bölgesel ve küresel dijital ekonomideki yerini sağlamlaştırmak için devreye alacağı dijital Türk lirasının, akıllı şehirlerden mikro ve sınır ötesi ödemelere kadar birçok yenilikçi alanda kullanılması hedefleniyor.





Dijital ekonomiye geçiş sürecinde atılacak adımların bütüncül ve stratejik bir perspektifle planlanması ve sektörler üstü bir yaklaşımla hareket edilmesi gerekiyor.

Dijital dönüşümde başarılı olabilmek için güçlü bir vizyon ve kararlılık ortaya konulması, tüm paydaşların işbirliği içinde çalışması bekleniyor. Bu kapsamda dijital ekonomiye entegrasyon, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik bağımsızlığını pekiştirecek ve toplumsal refahı yükseltecek önemli bir adım olarak görülüyor.





Bu hedeflere ulaşmak için dijital dönüşümün tüm bileşenlerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.