Geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına saatler kaldı. Asgari ücrette zam pazarlığı başlarken 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücreti için masadaki rakamlar da netleşmeye başladı. Peki 2025 yılı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İlk zam pazarlığı öncesi kulislerde en çok iki rakam üzerinde duruluyor. İşte yeni asgari ücret için konuşulan o rakamlar...
Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret zammı için kritik pazarlık bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi 2025 asgari ücreti ile ilgili kulisler de hareketlendi.
Asgari ücrette zam pazarlığı başlarken yeni asgari ücret tahminleri de ortaya çıktı. Peki asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2025 asgari ücreti için masada konuşulan son rakamlar...
İşte 2025 asgari ücreti için en çok konuşulan iki rakam
Yeni asgari ücret zammı için birçok rakam konuşulurken ekonomistler Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine dikkat çekti.
Asgari ücret için yüzde 44'lük artış olması durumunda;
Kulislerde konuşulan yüzde 44'lük artış dikkate alındığında, asgari ücret 24 bin 483 TL'ye çıkacak.
Asgari ücret için yüzde 40'lık artış olması durumunda;
Asgari ücret için konuşulan bir diğer oran ise yüzde 40. Asgari ücrete yüzde 40'lık bir artış yapıldığında yeni asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.
Asgari ücrete yüzde 45'lik zam yapılması durumunda;
Mevcut asgari ücrete yüzde 45'lik artış yapılması durumunda; yeni asgari ücret 7 bin 650 lira artacak ve 24 bin 652 liraya yükselecek.
Yapay zekadan asgari ücret tahmini
2025 yılı asgari ücret zam oranı ile ilgili bir çok rakam konuşulurken yapay zekadan gelen oran 2024 ile benzer olacağı yönünde olmuştu.
Ekonomistler, enflasyon oranları ve son veriler göz önüne alındığında böyle bir artış söz konusu değil ancak piyasa beklentileri ve masadaki oranlar da buna yakın seyirde...
İşte yapay zekanın verdiği oranlara göre 2025 yılı asgari ücreti
Yüzde 49 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25 bin 332 lira olacak.
Yüzde 46 zam yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 822 lira olacak
Yüzde 47 zam yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 992 lira olacak
Yüzde 48 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25 bin 162 lira olacak
Asgari ücret toplantısı saat kaçta?
Asgari ücret toplantısı için; İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, bugün saat16.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında buluşacak. İşveren tarafını temsilen TİSK, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ ve hükümet 2025 yılı asgari ücreti için ilk kez masaya oturacak.
Hedef 7’nci oy birliği
AK Parti hükümetleri döneminde 26 kez asgari ücret görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu toplantılarda ücrete işçi tarafı 18 kez muhalif kaldı. 6 kez asgari ücret hükümet-işçi-işveren oy birliği ile belirlendi. İki kez de hükümet ve Türkİş temsilcileri birlikte oy kullandı ve belirlenen ücrete işveren temsilcisi TİSK muhalif kaldı. Bu yıl hedeflenen ortak mutabakat ile 7’nci kez ortak karara varılması bekleniyor. Asgari ücret geçen yıl aralık ayında 17 bin 2 TL olarak benimsenmişti. Yeni yılda kulislerde konuşulan bilgiler arasında asgari ücretin yüzde 40 artış ile 24 bin TL civarına yükselmesi bekleniyor.
Sendikalardan ortak açıklama
Çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmesi gerektiğini bildirdi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun imzasını taşıyan ortak yazılı açıklamada, işçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebi olduğu vurgulandı.
TÜRK-İŞ enflasyona dikkat çekiyor
Bugünkü toplantıda İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak. Asgari ücret pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmazken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücrette yapılacak artışta 2024'te gerçekleşen enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığı yönündeki açıklaması dikkati çekiyor.
İşverenleri temsil eden TİSK ise yeni asgari ücretin rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. Asgari ücret, aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Ekonomik beklentiler, enflasyon oranları ve iş gücü piyasasındaki koşullara göre şekillenecek yeni asgari ücretin aralık ayının son haftası açıklanması bekleniyor.