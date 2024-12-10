Hedef 7’nci oy birliği

AK Parti hükümetleri döneminde 26 kez asgari ücret görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu toplantılarda ücrete işçi tarafı 18 kez muhalif kaldı. 6 kez asgari ücret hükümet-işçi-işveren oy birliği ile belirlendi. İki kez de hükümet ve Türkİş temsilcileri birlikte oy kullandı ve belirlenen ücrete işveren temsilcisi TİSK muhalif kaldı. Bu yıl hedeflenen ortak mutabakat ile 7’nci kez ortak karara varılması bekleniyor. Asgari ücret geçen yıl aralık ayında 17 bin 2 TL olarak benimsenmişti. Yeni yılda kulislerde konuşulan bilgiler arasında asgari ücretin yüzde 40 artış ile 24 bin TL civarına yükselmesi bekleniyor.