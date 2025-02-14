35 yıl önce işlenen tandır cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme keşif kararı aldı

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Turhan hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Yusuf Turhan, "Havva, 1990 yılında eşi ile tartışmış. Ağabeyim, annem ve ben Adana'ya gidip, Havva'yı Kayseri'ye getirdik. Ardından da ağabeyimin evine yerleştirdik. Bir daha da görmedim. Ağabeyime Havva'nın nerede olduğunu sordum. 'Denize attım' dedi. Sonra da bana; 'Sen benim suç ortağımsın. Sana iftira atarım' dedi. Ben öldürmedim. Benden intikam almak için M.K. böyle bir şey söylemiş" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise şikayetçi olduklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.