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Peş peşe uyarı yapıldı 50 şehri birden etkileyecek: İşte Meteoroloji'nin tek tek sıraladığı o iller...

Peş peşe uyarı yapıldı 50 şehri birden etkileyecek: İşte Meteoroloji'nin tek tek sıraladığı o iller...

11:1828/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Son haftalarda hava koşullarındaki dengesizlikler dikkat çekerken, bir hafta yağışlı, diğer hafta ise güneşli hava hakim oldu. Peki bayramda hava nasıl olacak? Son yapılan tahminlere göre, 29 Mart'ta Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde şimşekli yağış ve gök gürültüsü etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu olumsuz hava koşullarına karşı 50 il için uyarı yaparak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Sağlık açısından da ani hava değişimlerinin, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yol açabileceği hatırlatıldı. İşte uyarı yapılan o iller...

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 

Ülke genelinde özellikle 50 il için şimşekli ve kuvvetli yağış beklenirken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ramazan Bayramı öncesi tatil planı yapan vatandaşlar, hava koşullarındaki ani değişimler nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken, iç ve doğu bölgelerde de sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ani bir şekilde değişeceği, rüzgarın da kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu koşulların, özellikle trafikteki sürücüler için zorluk yaşatabileceği ve zemin kayganlıklarının artabileceği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu olumsuz hava koşullarına karşı 50 il için uyarı yaparak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Sağlık açısından da ani hava değişimlerinin, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yol açabileceği hatırlatıldı.


Bayram tatili öncesi vatandaşların seyahat planlarını yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurması öneriliyor. Tatilcilerin, özellikle 29 Mart tarihinde hava durumunu güncel olarak takip etmeleri ve olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları önemli.

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