500 yıllık gelenek: Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

"BU GELENEĞİ SÜRDÜRMEK HARİKA BİR DUYGU"





Kuyuları yaz için doldurduklarını belirten Ahmet Gengeç (67) ise, "Bu sürdürdüğümüz geleneği atalarımızdan devraldık. 500 yıl arasında da tam net tarihini bilmiyoruz. Bu geleneği sürdürüyoruz. Bu geleneği sürdürmek harika bir duygu. Arkadaşlar ile toplanıp imece usulü gibi kar kuyularını doldururuz. Yaz için yapıyoruz. Eskiden atalarımız 'oğlum yazın karı kışın karı' derdi. Kışın karı koyduğumuz için yazında kar olur derdi. Ağaçlarımıza, yemeklerimize her şeyimize kullanılır bu kar. Mükemmel çayı olur. Arkadaşlar pekmez ile de yer. Çayına hiç doyum olmaz o kadar güzel çayı olur. Gelecek nesillere aktarmak konusunda endişemiz kesin. Gençler bu işi yapacak gibi değiller ama biz ölene kadar devam edeceğiz. Bırakmayacağız. İlçede tahminimce en az 1000-1500 kar kuyusu vardır. 2 bin belki vardır ama bin 500'üne yakını sağlam. Yoruluruz, ama yorulduğumuzu hiç aramayız. Mükemmel bir duygu. Zevkli bir şey bu. Bu sene güzel bir kar oldu. Eski karımızdan daha güzel. Süt gibi. Böyle de kar hiç yağmamıştı” dedi.