5G'ye geçiş süreci, aynı zamanda yerli teknoloji üretimini destekleyen güçlü bir adımı da beraberinde getiriyor. Yetkilendirme şartnamelerine göre, ilk yıl için yüzde elli oranında yerli malı belgeli ürün ve en az yüzde beş oranında milli haberleşme ürünü kullanılması zorunlu tutulacak. Takip eden yıllarda bu oran kademeli olarak yüzde altmış seviyesine kadar çıkarılacak.





Geçmişteki 4.5G ihalesinde yüzde otuzlardan başlayan bu zorunluluğun 5G'de çok daha yüksek hedeflerle kurgulanması, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonunu da pekiştiriyor.