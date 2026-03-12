Türkiye'nin dijital altyapısında dönüm noktası olarak nitelendirilen 5G teknolojisi için geri sayım sona eriyor. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde eş zamanlı devreye alınacak sistem, mevcut internet hızını saniyede 20 gigabite taşıyarak iletişimde yeni bir dönem başlatacak. Yaklaşık 3.5 milyar dolarlık dev yatırımın ardından bazı soru işaretleri de akıllara yer edinmeye devam ediyor. 5G teknolojisi neleri değiştirecek, hangi telefonlar bu sisteme uyum sağlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar.
1 Nisan itibarıyla 81 il merkezinde eş zamanlı olarak devreye alınacak olan 5G teknolojisi, ülkenin dijital altyapısında tarihi bir sıçrama yaratmaya hazırlanıyor. Şu an için İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve belirli stadyumlarda test amaçlı kullanılan bu yenilikçi teknoloji, belirlenen tarih itibarıyla tüm vatandaşların erişimine açılacak.
İLK 'ALO' CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN
5G teknolojisinin resmi olarak hizmete alınması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenecek geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da GSM operatörlerinin üst düzey yöneticileriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzaktan bağlanacağı bu özel etkinlikte, yeni frekans üzerinden ilk görüşme yapılacak.
SANİYEDE 20 GİGABİT VERİ AKTARIMI İLE SEKTÖREL DEVRİM
Yeni nesil iletişim teknolojisi, mevcut 4.5G altyapısına kıyasla eşi görülmemiş bir hız ve performans vadediyor. Saniyede 20 gigabit seviyelerine ulaşacak veri aktarım hızı ve yok denecek kadar azalan gecikme süreleri sayesinde, yalnızca bireysel internet kullanımında değil, birçok kritik sektörde de devrim yaşanması bekleniyor.
Özellikle uzaktan ameliyatlar, otonom araç teknolojileri, sanal gerçeklik uygulamaları ve akıllı üretim tesisleri gibi alanlar, 5G'nin sunduğu eşzamanlı ve kesintisiz bağlantı kapasitesiyle yepyeni bir boyuta taşınacak. Eğitimden sağlığa, lojistikten sanayiye kadar geniş bir yelpazede hissedilecek bu dönüşümün, iki yıl içinde Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar ulaştırılması hedefleniyor.
5G'ye geçiş süreci, aynı zamanda yerli teknoloji üretimini destekleyen güçlü bir adımı da beraberinde getiriyor. Yetkilendirme şartnamelerine göre, ilk yıl için yüzde elli oranında yerli malı belgeli ürün ve en az yüzde beş oranında milli haberleşme ürünü kullanılması zorunlu tutulacak. Takip eden yıllarda bu oran kademeli olarak yüzde altmış seviyesine kadar çıkarılacak.
Geçmişteki 4.5G ihalesinde yüzde otuzlardan başlayan bu zorunluluğun 5G'de çok daha yüksek hedeflerle kurgulanması, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonunu da pekiştiriyor.
3.5 MİLYAR DOLARLIK İHALE
Ekim 2025'te gerçekleştirilen ve büyük bir rekabete sahne olan ihalede Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, iki farklı frekans bandındaki on bir paket için KDV dahil toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek altyapı haklarını elde etmişti.
Şirketler, 2042 yılı sonuna kadar kullanabilecekleri bu frekanslar için baz istasyonlarını ve ağ altyapılarını 5G teknolojisine uyumlu hale getirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
AKILLI TELEFONUNUZ 5G'YE HAZIR MI?
Bu tarihi teknolojik dönüşümden faydalanmak isteyen kullanıcıların cihaz uyumluluğunu kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Telefonunuzun 5G ağlarını destekleyip desteklemediğini öğrenmek oldukça basit bir işlem.
Android işletim sistemine sahip cihazlarda ayarlar menüsünden mobil ağlar veya bağlantılar bölümüne girerek tercih edilen ağ türü kısmında 5G seçeneğinin olup olmadığına bakabilirsiniz. iPhone kullanıcıları ise ayarlar üzerinden hücresel menüsüne ve ardından ses ve veri sekmesine girerek 5G ibaresini kontrol edebilirler.
Cihaz menüsünde bu ayarı bulamayan kullanıcılar, telefon modellerinin tam adıyla internet üzerinden yapacakları kısa bir teknik özellik aramasıyla da bu bilgiye kolayca ulaşabilirler.